На рынке появились саженцы молодых плодовых деревьев, которые можно посадить «в зиму». Вызрела калина, вновь стали продавать киви, дешевле стали гранат и лук-севок, а за домашний чеснок придётся заплатить 13 рублей за 1 кг. Цены указаны по состоянию на четверг, 8 октября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
  • Цветная капуста — 2 рубля
  • Пекинская капуста — 1,8 рубля
  • Помидоры — 1,5−2 рубля
  • Баклажаны — 1 рубль
  • Морковь — 0,5−0,9 рубля
  • Свёкла свежая — 0,5 рубля
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Сладкий перец — 2−3,5 рубля
  • Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг); чеснок с рук — 13 рублей за 1 кг
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
  • Редис — 1,3 рубля за 1 кг
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Щавель консервированный — 2,5 рубля (0,5 литра).

Фрукты

  • Арбуз — 1,6−2 рубля
  • Дыня — 1,5−2,8 рубля
  • Ананас — 2−3 рубля (1 штука)
  • Гранат — 3,5−6 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки — 2 рубля, домашние — 0,8 рубля (1 кг)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)
  • Груши — 1,5 рубля, домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)
  • Чернослив — 2,5 рубля
  • Клюква — 4 рубля (1 литр)
  • Калины — 7 рублей (7 литров)
  • Виноград — 2,5−5 рублей
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Малина — 2,5 рубля (1 литр)
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 2−3 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 5 рублей
  • Фундук — 15 рулей
  • Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 0,5 рубля

Грибы

  • Подосиновики — 5 рублей (1 кг)
  • Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)
  • Боровики — 6 рублей (1 кг).

Саженцы

  • Рассада клубники — 2 рубля (штука)
  • Лук-севок — 4 рубля (1 кг)
  • Саженцы-однолетки черешен, груш — 15 рублей
  • Саженцы-однолетки яблонь — 12 рублей.

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Приправы для засолки, консервирования: пучок хрена плюс укроп — 0,5 рубля
  • Горчица в зёрнах — 5 рублей (300 граммов).

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