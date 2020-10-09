На рынке появились саженцы молодых плодовых деревьев, которые можно посадить «в зиму». Вызрела калина, вновь стали продавать киви, дешевле стали гранат и лук-севок, а за домашний чеснок придётся заплатить 13 рублей за 1 кг. Цены указаны по состоянию на четверг, 8 октября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
- Цветная капуста — 2 рубля
- Пекинская капуста — 1,8 рубля
- Помидоры — 1,5−2 рубля
- Баклажаны — 1 рубль
- Морковь — 0,5−0,9 рубля
- Свёкла свежая — 0,5 рубля
- Кабачки — 0,5 рубля
- Сладкий перец — 2−3,5 рубля
- Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг); чеснок с рук — 13 рублей за 1 кг
- Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
- Редис — 1,3 рубля за 1 кг
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Щавель консервированный — 2,5 рубля (0,5 литра).
Фрукты
- Арбуз — 1,6−2 рубля
- Дыня — 1,5−2,8 рубля
- Ананас — 2−3 рубля (1 штука)
- Гранат — 3,5−6 рублей
- Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)
- Нектарин — 6,5 рубля
- Яблоки — 2 рубля, домашние — 0,8 рубля (1 кг)
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)
- Груши — 1,5 рубля, домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)
- Чернослив — 2,5 рубля
- Клюква — 4 рубля (1 литр)
- Калины — 7 рублей (7 литров)
- Виноград — 2,5−5 рублей
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Малина — 2,5 рубля (1 литр)
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 2−3 рубля
- Имбирь — 4 рубля
- Орех грецкий — 5 рублей
- Фундук — 15 рулей
- Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 0,5 рубля
Грибы
- Подосиновики — 5 рублей (1 кг)
- Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)
- Боровики — 6 рублей (1 кг).
Саженцы
- Рассада клубники — 2 рубля (штука)
- Лук-севок — 4 рубля (1 кг)
- Саженцы-однолетки черешен, груш — 15 рублей
- Саженцы-однолетки яблонь — 12 рублей.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Приправы для засолки, консервирования: пучок хрена плюс укроп — 0,5 рубля
- Горчица в зёрнах — 5 рублей (300 граммов).
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