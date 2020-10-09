На рынке появились саженцы молодых плодовых деревьев, которые можно посадить «в зиму». Вызрела калина, вновь стали продавать киви, дешевле стали гранат и лук-севок, а за домашний чеснок придётся заплатить 13 рублей за 1 кг. Цены указаны по состоянию на четверг, 8 октября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля

Цветная капуста — 2 рубля

Пекинская капуста — 1,8 рубля

Помидоры — 1,5−2 рубля

Баклажаны — 1 рубль

Морковь — 0,5−0,9 рубля

Свёкла свежая — 0,5 рубля

Кабачки — 0,5 рубля

Сладкий перец — 2−3,5 рубля

Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5−8 рублей (за 1 кг); чеснок с рук — 13 рублей за 1 кг

Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)

Редис — 1,3 рубля за 1 кг

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Щавель консервированный — 2,5 рубля (0,5 литра).

Фрукты

Арбуз — 1,6−2 рубля

Дыня — 1,5−2,8 рубля

Ананас — 2−3 рубля (1 штука)

Гранат — 3,5−6 рублей

Абрикосы — 5 рублей; с рук — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5 литров)

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки — 2 рубля, домашние — 0,8 рубля (1 кг)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Семечки тыквенные — 0,7 рубля (200-граммовый стакан)

Груши — 1,5 рубля, домашние — 1−1,5 рубля (1 кг)

Чернослив — 2,5 рубля

Клюква — 4 рубля (1 литр)

Калины — 7 рублей (7 литров)

Виноград — 2,5−5 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Малина — 2,5 рубля (1 литр)

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 2−3 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 5 рублей

Фундук — 15 рулей

Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 0,5 рубля

Грибы

Подосиновики — 5 рублей (1 кг)

Маслята — 2,5 рубля (0,5 кг)

Боровики — 6 рублей (1 кг).

Саженцы

Рассада клубники — 2 рубля (штука)

Лук-севок — 4 рубля (1 кг)

Саженцы-однолетки черешен, груш — 15 рублей

Саженцы-однолетки яблонь — 12 рублей.

Приправы