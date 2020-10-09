Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

12 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:

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ул. Б. Хмельницкого, № 35−68;

пер. Б. Хмельницкого, № 1−4;

ул. Некрасова, №№ 23, 27−35 (нечётные), 30, 38−51,

пер. Некрасова, № 1−4;

1-й пер. Я. Коласа, №№ 67, 70−74;

ул. Куприянова, № 1−13;

пер. Куприянова, № 2−8;

ул. Советская, №№ 54, 56;

ул. Пушкина, № 29.

13 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Зелёная, №№ 6−32 (чётные), 11;

ул. Левоняна, № 20−39;

ул. Губина, № 13−37;

ул. 14 Партизан, № 34.

14 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:

ул. Социалистическая, №№ 102, 104/1, 104/2, 109, 110, 112;

ул. Некрасова, № 58−79;

ул. Надречная, № 15−35;

проезд Надречный, № 15−25.

15 октября с 8.00 до 17.00 по адресу:

ул. Кольцевая, № 2−44 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.