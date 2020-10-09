Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
12 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:
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- ул. Б. Хмельницкого, № 35−68;
- пер. Б. Хмельницкого, № 1−4;
- ул. Некрасова, №№ 23, 27−35 (нечётные), 30, 38−51,
- пер. Некрасова, № 1−4;
- 1-й пер. Я. Коласа, №№ 67, 70−74;
- ул. Куприянова, № 1−13;
- пер. Куприянова, № 2−8;
- ул. Советская, №№ 54, 56;
- ул. Пушкина, № 29.
13 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Зелёная, №№ 6−32 (чётные), 11;
- ул. Левоняна, № 20−39;
- ул. Губина, № 13−37;
- ул. 14 Партизан, № 34.
14 октября с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Социалистическая, №№ 102, 104/1, 104/2, 109, 110, 112;
- ул. Некрасова, № 58−79;
- ул. Надречная, № 15−35;
- проезд Надречный, № 15−25.
15 октября с 8.00 до 17.00 по адресу:
- ул. Кольцевая, № 2−44 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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