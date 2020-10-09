В апреле «Кур'ер» посмотрел, какие предприятия сработали прошлый год с чистой прибылью, а какие — с убытком. На момент публикации не все из их обнародовали свои отчёты на Едином портале финансового рынка. Приводим оставшиеся шесть.



Чистая прибыль и убыток ОАО за 2019 год:

ОАО «Слуцкая мебельная фабрика» — 485 000 (чистая прибыль) .

. ОАО «Слуцкий льнозавод» — 41 000 (чистая прибыль) .

. ОАО «РСУ» Мясомолоко" — 7000 рублей (чистая прибыль) .

. ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды» — 4000 (чистая прибыль) .

. ОАО «Слуцкая ПМК № 1» — 19 000 рублей (убыток) .

. ОАО «Слуцкпромбурвод» — 136 000 (убыток) .

Напомним, что чистая прибыль Слуцкого сахарорафинадного комбината за первое полугодие 2020-го года упала на 90% по сравнению с таким же периодом 2019-го.

Справка

Чистая прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов и реинвестиций в производство.

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Убытки — это финансовые потери, возникающие в результате превышения затрат над доходами. Убытки образовываются, когда сумма, вырученная за реализацию продукции, не способна покрыть издержки, связанные с её производством.