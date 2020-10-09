Когда весной в Беларусь пришёл коронавирус, активисты запустили кампанию BYCOVID19 — собирали деньги и закупали всё необходимое для медиков. Врачи не раз публично и анонимно благодарили эту инициативу, так как государство не спешило даже с поставкой банальных СИЗов в больницы, пишет KYKY. Недавно Минздрав заявил, что нашу страну ждёт вторая волна коронавируса, но активисты BYCOVID19 больше не смогут помогать медикам. Они объяснили свою позицию в телеграм-канале кампании.

«Весной-2020 мы пришли на помощь государственной системе здравоохранения, но сейчас взаимодействие кампании BYCOVID19 с государством невозможно:

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заблокирована и закрыта властями площадка для сбора средств «МолаМола», её сооснователь Эдуард Бабарико сидит в СИЗО. Удобного и прозрачного сбора средств в условиях Беларуси организовать невозможно;

сооснователям BYCOVID19 Андрею Стрижаку и Андрею Ткачёву пришлось покинуть Беларусь в связи с преследованиями властей. Андрей Ткачёв был подвергнут пыткам и избиениям во время задержания на мирной акции протеста.

Государству было бы неплохо определиться с приоритетами. Если хватает на водомёты и системы «Барьер» — то должно хватать денег и на ИВЛ, и кислородные концентраторы. Если хватает ресурса надеть балаклаву или маску на каждого силовика — значит есть деньги на медицинские маски и респираторы. Если хватает денег оплачивать многомесячные дежурства сотен омоновцев — значит хватает на оплату и сверхоплату труда нужного количества медработников.

Сегодня, когда в стране не утихает волна насилия и преследований, у нас нет слов для призыва к частным лицам или частному бизнесу в какой-либо форме помогать государству. Сегодня мы не можем рисковать нашими людьми. Вы видите, как жернова репрессий перемалывают тех, кто стартует добрые инициативы. Давайте будем честными — мы не имеем никакого желания отдать часть своей жизни на помощь в условиях, когда средства индивидуальной защиты есть в продаже и на них просто нужно выделить бюджет. На дворе уже не та ситуация, в которой оказался мир весной.

Мы очень волнуемся за медработников, от которых в последнее время получаем всё больше просьб о помощи и жалобы на отсутствие средств защиты. Нас спрашивают, будем ли мы продолжать оказывать помощь врачам. Как и было сказано выше, BYCOVID19 в прежнем формате не будет перезапущен.

Мы уверены, что общество всячески поддержит медиков, которые будут требовать, чтобы администрации обеспечивали нужные условия труда, должную защиту и честную информацию для общества. В том числе по смертности и реальному уровню заболеваемости".