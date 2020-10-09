15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что город приобрёл к празднику, а что потерял (обзор)

Ровно 15 лет назад, 7−8 октября 2005 года, на Случчине проходил республиканский фестиваль «Дажынкі». Многие из тех изменений и усовершенствований, которые благодаря празднику хлеборобов приобрёл город, уже стали визитной карточкой города.

Вообще Слуцк «перекроили» к «Дажынкам» значительно сильнее, чем те города, в которых этот праздник проводили ранее. «То, что сделано здесь, почти невероятно», — говорил тогда «Кур'еру» Андрей Жилинский, главный специалист комитета архитектуры областного управления по архитектуре и градостроительству.

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«Кур'ер» предлагает читателям обзор главных приобретений Слуцка и его потерь.

Главные приобретения города

Набережная

В Слуцке построили набережную, облагородили русло Случи. Старожилы помнят, какой была река в центре города, а молодым достаточно взглянуть на неё в районе Строителей.

Сейчас набережная и сама Случь в центре города — обязательное место для фотосессий. А вот так набережная выглядела в 2005 году во время благоустройства.

Галерея искусств

Раньше в этом здании был детский сад № 3. К «Дажынкам» его переоборудовали в галерею искусств.

Центральная площадь

К «Дажынкам» благоустроили главную площадь Слуцка, которая мало походила на знаковое место. Она приобрела эстетичный вид: памятник Ленину перенесли на другую сторону улицы, площадь украсили современными клумбами, скамейками и фонарями, художественно уложили плитку. Кроме того, навели порядок в сквере у Центра детского творчества.

Новый памятник и Доска почёта

Установили памятник воину-освободителю и Доску почёта.

Баня

К «Дажынкам» случчане получили и новый банный комплекс на Монахова.

Цветочный рынок

За галереей искусств расположился цветочный рынок.

Крыши и тротуары с плиткой

К «Дажынкам» в центре города обновили крыши домов, покрасили их в зелёный и красные цвета. Фасады пятиэтажек отремонтировали, установили новые окна, но только на тех сторонах, которые выходят на центральные улицы.

До «Дажынак» не на всех тротуарах в городе лежала плитка. В основном покрытие было из асфальта, а где-то вообще лежали бетонные плиты.

Что потерял Слуцк

Есть и несколько «моментов», которые город к «Дажынкам» потерял. Например, вырубили голубые ели у ЦДТ.

Снесли историческое здание земской больницы.

Снесли городскую баню на берегу Случи.

Городской парк лишился аттракционов.

Убрали мини-рынок около ресторана «Вежа Града».

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