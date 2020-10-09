15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что город приобрёл к празднику, а что потерял (обзор)

Отдел новостей
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Ровно 15 лет назад, 7−8 октября 2005 года, на Случчине проходил республиканский фестиваль «Дажынкі». Многие из тех изменений и усовершенствований, которые благодаря празднику хлеборобов приобрёл город, уже стали визитной карточкой города.

Вообще Слуцк «перекроили» к «Дажынкам» значительно сильнее, чем те города, в которых этот праздник проводили ранее. «То, что сделано здесь, почти невероятно», — говорил тогда «Кур'еру» Андрей Жилинский, главный специалист комитета архитектуры областного управления по архитектуре и градостроительству.

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«Кур'ер» предлагает читателям обзор главных приобретений Слуцка и его потерь.

Главные приобретения города

Набережная

В Слуцке построили набережную, облагородили русло Случи. Старожилы помнят, какой была река в центре города, а молодым достаточно взглянуть на неё в районе Строителей.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что город приобрёл к празднику, а что потерял (обзор)
Вы не поверите, это вид на набережную. 2003 год. Слева за краем кадра — ГДК, справа — мостик к гимназии. Снимок сделан возле «Гаранта». Фото: Алесь Достанко
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что город приобрёл к празднику, а что потерял (обзор)
Вид на Большой мост. Набережная в «джунглях» Слева «прячется» здание фабрики художественных изделий (она же — «Слуцкие пояса»). Фото: Алесь Достанко

Сейчас набережная и сама Случь в центре города — обязательное место для фотосессий.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Фотографии: Алесь Достанко
А вот так набережная выглядела в 2005 году во время благоустройства.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
2005-й. Работы по благоустройству набережной начались уже зимой. На преображение города отвели только 8 месяцев

Галерея искусств

Раньше в этом здании был детский сад № 3. К «Дажынкам» его переоборудовали в галерею искусств.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что город приобрёл к празднику, а что потерял (обзор)
Вид на детский сад № 3 (слева фрагмент здания Слуцкого райисполкома, справа жёлтый фрагмент макаронной фабрики — ныне ТЦ «Маяк»). Фото: Алесь Достанко
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что город приобрёл к празднику, а что потерял (обзор)
Вид на здание галереи искусств, 2005 год. Фото: Алесь Достанко

Центральная площадь

К «Дажынкам» благоустроили главную площадь Слуцка, которая мало походила на знаковое место. Она приобрела эстетичный вид: памятник Ленину перенесли на другую сторону улицы, площадь украсили современными клумбами, скамейками и фонарями, художественно уложили плитку. Кроме того, навели порядок в сквере у Центра детского творчества.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
2018-й год. Фотографии: Алесь Достанко
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Фонтан на центральной площади. 2004-й год
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
2005-й. Рабочие готовят новый постамент для Ленина
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
2005-й год. Площадь украсили новые клумбы

Новый памятник и Доска почёта

Установили памятник воину-освободителю и Доску почёта.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Так выглядел старый памятник
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
2005-й. Установка памятника воину-освободителю. Фото: Алесь Достанко
Доска почёта. 2019-й год
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Фото: Алесь Достанко

Баня

К «Дажынкам» случчане получили и новый банный комплекс на Монахова.

«Если бы я был мэром микрорайона». Район улицы Монахова в Слуцке
. Фото: Алесь Достанко

Цветочный рынок

За галереей искусств расположился цветочный рынок.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Фото: Ольга Паздерина

Крыши и тротуары с плиткой

К «Дажынкам» в центре города обновили крыши домов, покрасили их в зелёный и красные цвета. Фасады пятиэтажек отремонтировали, установили новые окна, но только на тех сторонах, которые выходят на центральные улицы.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
2005-й год. Дом во время ремонта. Фотографии: Алесь Достанко
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Теперь дома выглядят вот так
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)

До «Дажынак» не на всех тротуарах в городе лежала плитка. В основном покрытие было из асфальта, а где-то вообще лежали бетонные плиты.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Улица Копыльская
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Дом быта. 2004-й год
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
2005-й. Благоустраивают стоянку за зданием райисполкома
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
На Ленина промывают новую плитку. Последние приготовления к «Дажынкам»

Что потерял Слуцк

Есть и несколько «моментов», которые город к «Дажынкам» потерял. Например, вырубили голубые ели у ЦДТ.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Фото: Алесь Достанко

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор) 15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)

Снесли историческое здание земской больницы.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Историческое здание за пару дней до сноса
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Фото: Алесь Достанко

Снесли городскую баню на берегу Случи.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор) 15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)

Городской парк лишился аттракционов.

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор) 15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)

Убрали мини-рынок около ресторана «Вежа Града».

15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что приобрёл город, а что потерял (обзор)
Фото: Алесь Достанко
15 лет «Дажынкам» в Слуцке. Что город приобрёл к празднику, а что потерял (обзор)
Фото: Алесь Достанко
В тему:
  • Как Слуцк гулял на празднике «Дажынкі-2005», который изменил город. Фото
  • Скатерть-самобранка, водка «от Лукашенко» и как девушка не узнала Слуцк. Горожане рассказали о самых ярких воспоминаниях с «Дажынак-2005»

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