В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист

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Салоны цветов «Золотое дерево» в Солигорске уникальны, ведь здесь продают не цветы, а выстраивают мосты между людьми: от сердца к сердцу, от души к душе.

В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист
В перечне наших услуг составление букетов, цветочных композиций, декор свадеб и оформление букета невесты.

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Мы даем нашим клиентам гарантию того, что букеты либо цветочные композиции, составленные нашими специалистами, не завянут в разгар торжества и не потеряют свежести до конца праздника.

В наш дружный коллектив очень нужна творческая личность.

В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист

Мы не требуем опыта работы флористом-декоратором, для нас важен хороший вкус, желание работать и учиться, а также умение общаться с клиентами, порядочность, аккуратность и стрессоустойчивость, стремление работать и зарабатывать. Художественное образование приветствуется.
  • График работы — 2/2.
  • Режим работы с 8:00 до 20:00.
  • Без испытательного срока.
  • Зарплата 700 руб, полный соцпакет, дорогу оплачиваем.

В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист

Должностные обязанности:

  • составление букетов различной сложности, композиций, корзин из живых цветов, свадебных букетов;
  • продажа горшечных растений;
  • обработка срезанных цветов;
  • обслуживание покупателей.

В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист

Соцсети:

Телефон: +375 (29) 656 54 31 (Viber)

В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист

ИП Лисогорова Е. Г УНП 690 035 933

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