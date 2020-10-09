В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист

Салоны цветов «Золотое дерево» в Солигорске уникальны, ведь здесь продают не цветы, а выстраивают мосты между людьми: от сердца к сердцу, от души к душе.



В перечне наших услуг составление букетов, цветочных композиций, декор свадеб и оформление букета невесты.

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Мы даем нашим клиентам гарантию того, что букеты либо цветочные композиции, составленные нашими специалистами, не завянут в разгар торжества и не потеряют свежести до конца праздника.

В наш дружный коллектив очень нужна творческая личность.

Мы не требуем опыта работы флористом-декоратором, для нас важен хороший вкус, желание работать и учиться, а также умение общаться с клиентами, порядочность, аккуратность и стрессоустойчивость, стремление работать и зарабатывать. Художественное образование приветствуется.

График работы — 2/2.

Режим работы с 8:00 до 20:00.

Без испытательного срока.

Зарплата 700 руб, полный соцпакет, дорогу оплачиваем.

Должностные обязанности:

составление букетов различной сложности, композиций, корзин из живых цветов, свадебных букетов;

продажа горшечных растений;

обработка срезанных цветов;

обслуживание покупателей.

Соцсети:

Телефон: +375 (29) 656 54 31 (Viber)

ИП Лисогорова Е. Г УНП 690 035 933