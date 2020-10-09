В солигорский салон цветов «Золотое дерево» требуется флорист

Салоны цветов «Золотое дерево» в Солигорске уникальны, ведь здесь продают не цветы, а выстраивают мосты между людьми: от сердца к сердцу, от души к душе.
В перечне наших услуг составление букетов, цветочных композиций, декор свадеб и оформление букета невесты.
Мы даем нашим клиентам гарантию того, что букеты либо цветочные композиции, составленные нашими специалистами, не завянут в разгар торжества и не потеряют свежести до конца праздника.
В наш дружный коллектив очень нужна творческая личность.
Мы не требуем опыта работы флористом-декоратором, для нас важен хороший вкус, желание работать и учиться, а также умение общаться с клиентами, порядочность, аккуратность и стрессоустойчивость, стремление работать и зарабатывать. Художественное образование приветствуется.
- График работы — 2/2.
- Режим работы с 8:00 до 20:00.
- Без испытательного срока.
- Зарплата 700 руб, полный соцпакет, дорогу оплачиваем.
Должностные обязанности:
- составление букетов различной сложности, композиций, корзин из живых цветов, свадебных букетов;
- продажа горшечных растений;
- обработка срезанных цветов;
- обслуживание покупателей.
Соцсети:
Телефон: +375 (29) 656 54 31 (Viber)
ИП Лисогорова Е. Г УНП 690 035 933
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