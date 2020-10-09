На разных этапах жизни почти все люди испытывают симптомы гормонального сбоя. Эндокринолог о том, когда нужно бить тревогу

Как устроена гормональная система человека, какие симптомы подскажут, что с гормонами не порядок, когда нужно бить тревогу? Об этом рассказала эндокринолог Татьяна Савич из Минска.

Встречу со специалистом организовал женский проект Lampa газеты «Кур'ер». Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб».

Кто такой эндокринолог?

Это врач, который занимается диагностикой и лечением заболеваний желез внутренней секреции. Проще говоря, он занимается органами, которые вырабатывают жизненно важные гормоны.

За гормональный баланс в нашем организме отвечают:

Щитовидная железа;

Эндокринная часть поджелудочной железы;

Гипофиз;

Надпочечники;

Половые железы (яичники, семенники);

Паращитовидная железа;

Вилочковая железа (тимус) — в детском возрасте.

Татьяна Савич уверена, на разных этапах жизни почти все люди испытывают те или иные симптомы гормонального сбоя. По словам эндокринолога, жалобы редко бывают специфическими, симптоматическая картина чаще всего одинаковая. Поэтому врачи могут предположить диагноз уже по сочетанию симптомов, а назначенные анализы и обследования только его подтверждают.

Признаки сахарного диабета

Диабет чаще проявляется не сразу. Заболевание находится в организме человека в «дремлющем» состоянии, ничем не выдавая себя. Зачастую его обнаруживают при профилактическом осмотре по общему анализу крови и мочи. Нередки случаи, когда диабет определяет, например, окулист или стоматолог, при осмотре глазного дна или ротовой полости.

Выделяют два типы диабета: диабет 1-го типа (инсулинозависимый) и диабет 2-го типа (инсулинонезависимый).

Признаки диабета 1-го и 2-го типа различны. Однако существует ряд симптомов, характерных для диабета обоих типов:

сильная неукротимая жажда;

частое мочеиспускание;

неконтролируемое чувство голода;

быстрая потеря веса;

резкое ухудшение зрения;

повышенная утомляемость и общая слабость;

онемение и покалывание нижних и верхних конечностей;

долго заживающие ранки;

зуд в области половых органов и зуд кожи.

При таких симптомах, чтобы исключить или подтвердить диабет, надо сдать анализы: на содержание сахара в крови до еды, на сахар с глюкозной нагрузкой, гликированный гемоглобин, С-пептид.

Нет смысла сдавать кровь «на сахар» на фоне приема глюкокортикостероидов, так как они повышают содержание сахара в организме.

Часто пациенты не могут поверить, что у них высокий сахар и просят повторный анализ, но перед тем, как его сдать, сидят на строгой безсахарной диете. Это приводит к тому, что мы получаем искаженную картину и пропускаем диабет. Соответственно запаздываем с началом лечения.

Как сигналит о проблемах щитовидка

Среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета.

Эта железа играет важное значение в нашем организме — вырабатывает три гормона: тироксин, трийодтиронин и тиреокальциотонин, без которых невозможны переработка и усвоение всех питательных веществ. Если по какой-то причине их становится слишком много (гипертиреоз) или мало (гипотиреоз), в организме начинаются проблемы.

О проблемах со щитовидкой говорят следующие симптомы:

Потеря волос, изменения кожи;

Проблемы с кишечником (запоры, диарея);

Нарушения менструального цикла и фертильности;

Усталость и истощение;

Депрессия и тревога;

Неожиданное изменение веса.

Уровень гормонов щитовидной железы можно узнать по анализам, а именно ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО и общий анализ крови.

Признаки проблем с половыми железами

Симптомы, которые говорят о проблемах с яичниками (у женщин) или с семенниками (у мужчин), могут быть следующие:

нарушение менструального цикла,

бесплодие,

снижение либидо,

рост волос в нетипичных местах,

выделения из груди.

увеличение груди у мужчин.

При таких симптомах эндокринолог будет исследовать половые гормоны, проверять функцию щитовидной железы и проводить контроль уровня пролактина.

Чтобы выявить проблему, надо сдать анализы ФСГ, ЛГ, ТТГ, на эстрадиол, тестостерон, пролактин, прогестерон, иногда 17-ОН-прогестерон и сделать УЗИ органов малого таза.

Если принимаете оральные контрацептивы, не нужно сдавать ФСГ и ЛГ, если антидепрессанты — анализ на пролактин.

При сдаче анализов на половые гормоны важна подготовка: накануне исключить половой контакт, курение, приём алкоголя, голодания и переедания.

Признаки проблем с надпочечниками

Гормоны надпочечников отвечают за адаптивные и защитные механизмы, обеспечивают выживание организма в условиях стресса и повышенной нагрузки, отвечают за уровень артериального давления и сопротивления сосудов, регулируют водно-электролитный баланс, определяют реакцию организма на аллергены и воспалительные процессы, участвуют в регуляции обмена веществ, синтезе коллагена и работе репродуктивной системы.

Жалобы пациентов с заболеваниями надпочечников могут быть очень разнообразными и включать:

прибавку или снижение веса;

повышение или снижение артериального давления;

приступы сердцебиения и жара;

боли в животе, тошнота и рвота;

слабость и упадок сил (при хронической надпочечниковой недостаточности);

потемнение кожных покровов или образование «растяжек»;

боли в мышцах;

избыточное оволосение.

Для оценки работы надпочечников сдают анализы на кортизол в суточной моче или ночной слюне, альдостерон совместно с ренином, натрий и калий, метанефрин, норметанефрин при подозрении на опухоль, ДЭГА-S при определенных показаниях.

Но, как правило, простого лабораторного определения уровня гормонов надпочечников бывает недостаточно. Об этом важно знать. Информативность эти тесты приобретают лишь в определенных условия, в ходе проведения диагностических проб, в том числе с введением ряда фармакологических препаратов.

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