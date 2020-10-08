Случчанин высказал мнение, легко ли быть фермером в Беларуси и что тормозит сельский бизнес

На сегодняшний день в Слуцком районе работают 18 фермеров, из них четверо занимаются животноводством. Почему предприимчивые люди не стремятся в фермерство, объяснил один из них.
«Сельский бизнес — это тяжёлый труд, большие издержки, зависимость от капризов погоды даже в сфере животноводства. Плюс к этим проблемам — несовершенные законы, тормозящие развитие сельского бизнеса в целом. Да, есть госпрограмма поддержки фермерских хозяйств, разбитая на пятилетки. Но, по сути, это нерабочая программа в силу тех или иных причин: отсутствие дешёвых кредитов и долгих рассрочек, квоты на сельхозтехнику и удобрения, сложности с получением посевных площадей, нулевой спрос на шерсть и шкуры животных на профильных предприятиях. И то, и другое приходится сжигать тоннами.
В деревне, особенно на хуторе, имеют место и проблемы бытового характера: удалённость школы для детей, небогатый выбор секций и кружков в сельских школах, скромный ассортимент на прилавках сельского магазина», — такое мнение высказал слуцкий фермер.
Интервью со случчанином Игорем Бабешко, в котором он рассказал, как стал фермером и какой доход ему приносит сельский бизнес, можно прочитать в свежем номере «Кур'ера» от 8 октября. Он уже в продаже!
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.