Случчанин высказал мнение, легко ли быть фермером в Беларуси и что тормозит сельский бизнес

На сегодняшний день в Слуцком районе работают 18 фермеров, из них четверо занимаются животноводством. Почему предприимчивые люди не стремятся в фермерство, объяснил один из них.

«Сельский бизнес — это тяжёлый труд, большие издержки, зависимость от капризов погоды даже в сфере животноводства. Плюс к этим проблемам — несовершенные законы, тормозящие развитие сельского бизнеса в целом. Да, есть госпрограмма поддерж­ки фермерских хозяйств, разбитая на пятилетки. Но, по сути, это нерабочая программа в силу тех или иных причин: отсутствие дешёвых кредитов и долгих рассрочек, квоты на сельхозтехнику и удобрения, сложности с получением посевных площадей, нулевой спрос на шерсть и шку­ры животных на профильных предприятиях. И то, и другое приходится сжигать тоннами.

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В деревне, особенно на хуторе, имеют место и проблемы бытового характера: удалённость школы для детей, небо­га­тый выбор сек­ций и кружков в сель­ских школах, скромный ассортимент на прилавках сельского магазина», — такое мнение высказал слуцкий фермер.