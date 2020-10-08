Ровно 15 лет назад — 7−8 октября в Слуцке прошли республиканские «Дажынкі». «Кур'ер» спросил случчан, которые в 2005 году уже не были детьми, каким они вспоминают тот праздник. И вот что они нам рассказали.

Жанна

Воспоминаний много. Особенно помнится атмосфера: похорошевший город, песни и танцы, музыка, весёлые люди, отличная погода. И всё это длится бесконечно — день, второй, третий… С утра и до поздней ночи.

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Слуцк в те дни был похож на огромную скатерть-самобранку длиной от рынка до Молодёжного центра и шириной от новой набережной до улицы Монахова.

Очень запомнилось блюдо на «Дажынках», которое попробовала впервые и больше никогда есть не буду. Это копчёные куриные гузки, которыми мы закусывали шампанское. Это адская смесь, от одних воспоминаний меня мутит до сих пор. Кажется, гузки тогда впервые выпустил Снов и «обкатал» на «Дажынках».

Случчане впервые тогда посетили биотуалеты. В первый день в них ещё пахло парфюмерной отдушкой, под краниками можно было помыть руки, даже бумагу повесили. Что с ними стало к вечеру — без комментариев.

Из стыдного — два раза потеряла 9-летнего сына. Один раз он без спроса помчался к площади, чтобы ближе видеть фейерверк. А второй раз приударил за девочкой на детской машинке. В итоге они уехали вместе, нашла их за бывшей танцплощадкой почти поженившимися.

Алесь

Как и на любом празднике в Слуцке, на «Дажынках» я работал. В том числе на пресс-конференции Лукашенко, которая прошла прямо на набережной. Собралась группа примерно из 20 журналистов, фотографы достали фотоаппараты, операторы установили видеокамеры. Я тоже взял в руки фотоаппарат.

Подъехал кортеж, вышел Лукашенко. Едва я успел поднять фотоаппарат, ко мне шагнул охранник президента и сказал: «Вы аккредитованы как журналист, а не как фотограф, потому не имеете права снимать». И всё время, пока я слушал Лукашенко, охранник практически без отрыва смотрел на мои руки, чтобы я не поднял камеру и не нажал на кнопку. Для всех аккредитованных на празднике журналистов был организован обед в столовой СШ № 6. Было как в ресторане: скатерти, официанты, меню. На каждом столике по бутылке президентской водки. Бутылка на двоих — хороший заряд для творческой работы до самой ночи. Так вот, во время обеда выпили мы по рюмке… И всё! Напиток был качественный, с хорошим вкусом, но почему-то водка «не пошла». Там мы и оставили на столе едва начатый презент от президента.

Юлия

В 2005 году, до подготовки к «Дажынкам», я уехала жить в Жодино. Мне было 14 лет. Когда уезжала, запомнила Слуцк большим и зелёным. Речку в центре, вокруг — деревья и теплотрасса, можно было голыми купаться, так всё заросло. Теперь там набережная.

Когда вернулась, это был уже совсем другой Слуцк. Удивлялась: как за такое короткое время настолько изменили город! Первое время вообще не могла сориентироваться, где я и куда нужно идти.

Мне было 11 лет, запомнились только бесконечные ряды палаток с обоих сторон по Ленина. А ещё, что во многих местах города положили плитку, обновили фасады (для меня уже это было круто). И что через время я то ли услышал, то ли где-то прочитал, что, оказывается, плитка и фасады — это лишь очень малая часть из того, что планировалось к «Дожинкам» сделать. Я ещё тогда удивился, как это, с такими планами покорения Марса денег хватило только обновить тротуары и дома.

В ТЕМУ. Как Слуцк гулял на празднике «Дажынкі-2005», который изменил город. Фото