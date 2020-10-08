Впереди отопительный сезон, а это значит, что осталось совсем немного времени для приведения в рабочее состояние системы водяного отопления вашего дома, квартиры, офиса.
Почему со временем требует промывки любая система водяного отопления? Как узнать, что система засорилась? И что может случиться, если систему долго не промывать? Об этом и о многом другом читателям «Кур'ера» рассказал Дмитрий Ишеков, директор ЧПТУП «Солис Трейд».
Как узнать, что отопительная система требует очистки
К числу явных признаков снижения эффективности функционирования системы отопления относятся следующие показатели:
- из котла доносятся странные, необычные звуки;
- система разогревается длительное время;
- трубы горячие, а радиатор холодный;
- в разных комнатах температура батарей разная;
- резкое увеличение расхода энергоносителей — такой факт не радует никого;
- введение в эксплуатацию котла в задействованную раньше систему отопления.
Если данные признаки имеют место, необходимо срочно принимать меры, чтобы не допустить возникновения аварийной ситуации.
Что происходит в «забитой» системе отопления
В нагретой воде в той или иной степени присутствуют разные химические вещества, там есть даже ил. И весь этот «коктейль» примесей остаётся на стенках котлов, трубопроводов и батарей.
Когда система отопления совсем новая, она работает устойчиво, в здании тепло. Но идут годы, и отложения «растут». В итоге батареи греют всё хуже и хуже. Для поддержания комфортной температуры приходится увеличивать расход топлива и электроэнергии, а всё это требует денег.
Если на протяжении 10 лет в доме не проводили регулярную промывку системы отопления, то она забивается отложениями. А лишь 1 мм отложений приводит к перерасходу топлива на 20−25%.
Если систему отопления не промывают, то:
- существенно уменьшается теплоотдача: грязь и ржавчина плохо проводят тепло;
- уменьшается скорость циркуляции воды, ведь уменьшается рабочее сечение труб и отопительных приборов;
- увеличивается скорость механического износа труб и арматуры.
Как чистят систему отопления
Существует несколько способов удаления вредных отложений. Из них гидропневмопромывка системы отопления — самый радикальный и эффективный. Он применяется как в частных, так и в многоэтажных домах, административных помещениях.
Что представляет из себя этот метод? Суть его состоит в том, что в систему, заполненную водой, под большим давлением подаётся сжатый воздух. Образуется бурлящая водо-воздушная смесь (пульпа), которая взрыхляет отложения накипи и через слив выносит их в канализацию. Для большей эффективности очистки воздух от компрессора подаётся импульсами, толчками. Пульсация таких водо-воздушных «ударов» регулируется и может пошагово изменяться.
Промывка продолжается до тех пор, пока вода на сливе из контура не станет чистой. После окончания работ нужно обязательно проверить систему на герметичность — провести опрессовку, потому что после удаления отложений в некоторых соединениях трубопроводов может возникнуть течь.
Для многоквартирных домов, административных помещений периодичность гидропневматической промывки систем центрального отопления определена 1 раз в 4 года.
В частных домах автономные системы отопления следует промывать, если в этом назрела реальная необходимость. То есть ухудшилась теплоотдача, расход энергоносителей вырос, а на теплообменниках легко обнаруживаются холодные участки.
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