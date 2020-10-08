Впереди отопительный сезон, а это значит, что осталось совсем немного времени для приведения в рабочее состояние системы водяного отопления вашего дома, квартиры, офиса.

Почему со временем требует промывки любая система водяного отопления? Как узнать, что система засорилась? И что может случиться, если систему долго не промывать? Об этом и о многом другом читателям «Кур'ера» рассказал Дмитрий Ишеков, директор ЧПТУП «Солис Трейд».

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Как узнать, что отопительная система требует очистки

К числу явных признаков снижения эффективности функционирования системы отопления относятся следующие показатели:

из котла доносятся странные, необычные звуки;

система разогревается длительное время;

трубы горячие, а радиатор холодный;

в разных комнатах температура батарей разная;

резкое увеличение расхода энергоносителей — такой факт не радует никого;

введение в эксплуатацию котла в задействованную раньше систему отопления.

Если данные признаки имеют место, необходимо срочно принимать меры, чтобы не допустить возникновения аварийной ситуации.

Что происходит в «забитой» системе отопления

В нагретой воде в той или иной степени присутствуют разные химические вещества, там есть даже ил. И весь этот «коктейль» примесей остаётся на стенках котлов, трубопроводов и батарей.

Когда система отопления совсем новая, она работает устойчиво, в здании тепло. Но идут годы, и отложения «растут». В итоге батареи греют всё хуже и хуже. Для поддержания комфортной температуры приходится увеличивать расход топлива и электроэнергии, а всё это требует денег.

Если на протя­жении 10 лет в доме не проводили регулярную промывку системы отопления, то она забивается отложениями. А лишь 1 мм отложений приводит к перерасходу топлива на 20−25%.

Если систему отопления не промывают, то:

существенно уменьшается теплоотдача: грязь и ржавчина плохо проводят тепло;

уменьшается скорость циркуляции воды, ведь уменьшается рабочее сечение труб и отопительных приборов;

увеличивается скорость механического износа труб и арматуры.

Как чистят систему отопления

Существует несколько способов удаления вредных отложений. Из них гидропневмопромывка системы отопления — самый радикальный и эффективный. Он применяется как в частных, так и в многоэтажных домах, административных помещениях.

Что представляет из себя этот метод? Суть его состоит в том, что в систему, заполненную водой, под большим давлением подаётся сжатый воздух. Образуется бурлящая водо-воздушная смесь (пульпа), которая взрыхляет отложения накипи и через слив выносит их в канализацию. Для большей эффективности очистки воздух от компрессора подаётся импульсами, толчками. Пульсация таких водо-воздушных «ударов» регулируется и может пошагово изменяться.

Промывка продолжается до тех пор, пока вода на сливе из контура не станет чистой. После окончания работ нужно обязательно проверить систему на герметичность — провести опрессовку, потому что после удаления отложений в некоторых соединениях трубопроводов может возникнуть течь.

Для многоквартирных домов, административных помещений периодичность гидропневматической промывки систем центрального отопления определена 1 раз в 4 года.

В частных домах автономные системы отопления следует промывать, если в этом назрела реальная необходимость. То есть ухудшилась теплоотдача, расход энергоносителей вырос, а на теплообменниках легко обнаруживаются холодные участки.

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