«Всем, кто сидит за политику»… В тюрьме Жодино нашли записку, которую оставил арестант в 2017 году. Мы узнали, кто автор послания

Сегодня, 8 октября, на разных Telegram-каналах начало «гулять» фото записки с комментарием «Найдено в одной из камер СТ-8 (Жодино)». Как оказалось, автор записки — житель Слуцка.

«Сегодня я увидел фото. Присматриваюсь — это же моя записка! Три года пролежала в камере. Я не знаю подробностей, кто, что и как нашёл. Но помню, что спрятал это послание в камере», — рассказал «Кур'еру» Сержук Кийко, автор «послания из прошлого».

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Вот что сообщается в записке:

«Уважь, брат

письмо это тем кто здесь сідеть будет за полiтіку

Прывітанне ад змагароў 🙂 !».

На рисунке с лицевой стороны написаны имена друзей Сержука Кийко, которые были задержаны вместе с ним, и сокамерника: «Сяржук Кійко, 12 сутак / Глеб Вайкуль, 12 сутак / Яўген Міхасюк, 5 сутак / Андрусь Ахроненка, 12 сутак».

Сержук сказал, что очень удивился находке. Он уже успел забыть про эту записку.

Напомним, что в 2017 году Сержук был сотрудником газеты «Кур'ер». На День воли, 25 марта, он поехал в Минск, но не в качестве журналиста СМИ. Его задержали, едва он успел выйти из слуцкой маршрутки.

Недавно Сержук простыми словами рассказывал читателям «Кур'ера» о о своём взгляде на революции, «советском коврике» и правах человека, написанных кровью.