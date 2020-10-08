У Александра Солодухи — коронавирус. На прошлой неделе он был в Слуцке

Где именно Александр Солодуха заразился коронавирусом, он не знает. По словам певца, он много выступал. В пятницу, 2 октября, был в Слуцке, затем выступал во Дворце Республики.

Об этом сообщает TUT.BY.

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Известно, что 61-летний Солодуха сделал позавчера тест, и мазок показал положительный результат.

Сейчас певец находится дома. Несколько дней у него поднималась температура. Он принимает антибиотик.

В понедельник, 5 октября, Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, заявил, что в настоящий момент наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Из этого можно сделать вывод, что вторая волна COVID-19 уже наступила.