Минобразования: переход на «дистанционку» в школах Беларуси пока не планируется

Школы пока не планируется переводить на онлайн-обучение в связи с ростом COVID-19 в стране. Об этом заявили агентству «Интерфакс-Запад» в Министерстве образования Беларуси.

«Решение о карантине может быть принято только Минздравом. Мы же пока никаких дополнительных рекомендаций не даём. Все необходимые меры в учреждениях образования соблюдены, и нет поводов для лишнего беспокойства», — рассказала Людмила Высоцкая, пресс-секретарь ведомства.

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Она также отметила, что Министерство образования находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения и, в случае изменения ситуации с коронавирусом в стране, в Минобре также будут готовы пойти на изменение условий обучения.

«На такой случай у нас уже выработан чёткий алгоритм — по аналогии с тем, что был в 4-й четверти прошлого учебного года», — рассказала она.

Также пресс-секретарь Минобра рассказала о продолжающейся работе над запуском единой образовательной онлайн-платформы для дистанционного образования в Беларуси. По плану, она должна быть закончена к началу 2021 года.

«Всё идёт по плану, работа ведётся. По её окончании будет проведено пробное тестирование, после чего вся платформа станет доступна пользователям», — заявила она.

Напомним, весной 2020 года при росте заболеваемости COVID-19 в Беларуси учащиеся имели возможность по заявлению родителей обучаться дома. В то же время в учреждениях образования продолжалось обучение и в традиционном оффлайн-режиме.

По данным Минздрава Беларуси по состоянию на 7 октября зарегистрировано 81 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние сутки составил 415 случаев.