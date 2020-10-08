Мама меня научила… Пришлите историю и поздравьте свою маму через газету «Кур'ер»

Виктория Капская
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Накануне Дня матери, который белорусы отмечают 14 октября, «Кур'ер» даёт возможность читателям поздравить и поблагодарить своих мам за то, чему они научили.

Условия самые простые: напишите, чему вас научила мама, за что вы ей благодарны, и пришлите свой рассказ на электронный адрес vika@kurjer.info или в Viber 8025 959 29 90.

Приветствуются истории с фотографиями мамы. Поздравления-благодарности мы опубликуем на сайте kurjer.info, а лучшие — и в газете «Кур'ер».

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