SOS! Мальчик играет с куклой и наряжается в платье. Что делать

У нас в обществе очень много гендерных стереотипов: мальчики должны играть с машинками, носить голубую одежду, мужчины никогда не плачут, девочка должна быть доброй и мягкой, носить платья и юбки, должна любить помогать по дому.
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Но это всего лишь стереотипы, навязанные обществом. Мы забываем об уникальности и особенностях каждого ребёнка.
Если мальчик стал играть с куклами, то это его абсолютно никак не характеризует и не говорит о том, что он ненормальный. Ведь именно благодаря кукле мальчик может изучить, как устроен человек, научиться заботиться о маленьких и слабых, узнать об устройстве семьи и обществе, научиться общаться и дружить.
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Девочка, когда играет с машинками, изучает её строение, то есть тоже исследует мир. Глупо предполагать, что, если девочка будет играть с грузовиком, станет мальчиком. Игрушки никак не могут повлиять на ориентацию.
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Мальчик, когда надевает платье сестры, пробует на себя роль сестры, изучает и исследует, каково носить юбки, бусы и заколки. Для детей это игра и способ лучше узнать себя, понять мир вокруг. Можно сказать, что это такой временный эксперимент.
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Есть стереотип, что мальчикам нельзя плакать. Но слёзы — это нормальная здоровая реакция нервной системы на раздражение. При помощи слёз мы можем выражать благодарность, радость, сочувствие, счастье, вину, боль, стыд. Слёзы — это не признак слабости. Каждому человеку нужно испытывать весь спектр эмоций и чувств. Лишая возможности плакать, мы лишаем ребёнка возможности стать эмоционально зрелой личностью.
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Мальчики и девочки имеют право играть с любыми игрушками, играть в разные игры, пробовать и примерять разную одежду, быть слабыми и сильными, кричать, плакать, выражать свои эмоции и чувства. То есть они имеют право быть любыми.
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Родителям стоит бить тревогу только тогда, когда ребёнок постоянно проявляет неудовлетворённость своим полом и социальной ролью. Выражается это не только в играх, но и в речи: восхваление преимуществ другого пола, желание изменить свой пол, изменить имя
Галина Швец, детский психолог, @detilegko
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