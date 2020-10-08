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SOS! Мальчик играет с куклой и наряжается в платье. Что делать

Lampa
Lampa
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Многие родители обеспокоены тем, что их дети не всегда ведут себя в соответствии со своим полом. В голове появляются страхи, что с их ребёнком что-то не так. Их пугает, когда сын из всех игрушек (танков, пулемётов) выбирает куклы и играет именно с ними. Потом надевает платье сестры и собирается в нём идти на прогулку, а дочка в это время играет с машинками.

Из-за пандемии коронавируса многие случчане выбирают самоизоляцию. И в этом есть один большой плюс - возможность проводить больше времени с семьёй. С апреля в интернет-журнале Lampa появилась колонка Галины Швец, детского психолога из Минска. Специалист будет отвечать на вопросы читателей. Надеемся, что советы психолога помогут слуцким родителям лучше понять своих детей и время, проведённое в вынужденной изоляции, не станет тяжёлым испытанием, а наоборот ещё больше сблизит вашу семью.
Галина Швец, детский психолог
У нас в обществе очень много гендерных стереотипов: мальчики должны играть с машинками, носить голубую одежду, мужчины никогда не плачут, девочка должна быть доброй и мягкой, носить платья и юбки, должна любить помогать по дому.

Но это всего лишь стереотипы, навязанные обществом. Мы забываем об уникальности и особенностях каждого ребёнка.

Если мальчик стал играть с куклами, то это его абсолютно никак не характеризует и не говорит о том, что он ненормальный. Ведь именно благодаря кукле мальчик может изучить, как устроен человек, научиться заботиться о маленьких и слабых, узнать об устройстве семьи и обществе, научиться общаться и дружить.

Девочка, когда играет с машинками, изучает её строение, то есть тоже исследует мир. Глупо предполагать, что, если девочка будет играть с грузовиком, станет мальчиком. Игрушки никак не могут повлиять на ориентацию.

Мальчик, когда надевает платье сестры, пробует на себя роль сестры, изучает и исследует, каково носить юбки, бусы и заколки. Для детей это игра и способ лучше узнать себя, понять мир вокруг. Можно сказать, что это такой временный эксперимент.

Есть стереотип, что мальчикам нельзя плакать. Но слёзы — это нормальная здоровая реакция нервной системы на раздражение. При помощи слёз мы можем выражать благодарность, радость, сочувствие, счастье, вину, боль, стыд. Слёзы — это не признак слабости. Каждому человеку нужно испытывать весь спектр эмоций и чувств. Лишая возможности плакать, мы лишаем ребёнка возможности стать эмоционально зрелой личностью.

Мальчики и девочки имеют право играть с любыми игрушками, играть в разные игры, пробовать и примерять разную одежду, быть слабыми и сильными, кричать, плакать, выражать свои эмоции и чувства. То есть они имеют право быть любыми.

Родителям стоит бить тревогу только тогда, когда ребёнок постоянно проявляет неудовлетворённость своим полом и социальной ролью. Выражается это не только в играх, но и в речи: восхваление преимуществ другого пола, желание изменить свой пол, изменить имя и т. д. В подобных случаях необходимо обратиться за консультацией к эндокринологу.

Галина Швец, детский психолог, @detilegko




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