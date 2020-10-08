Слуцкий пивзавод признали банкротом. В течение года его окончательно ликвидируют

Отдел новостей
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Слуцкий пивзавод признали банкротом и его ликвидируют окончательно за год
Фото из архива «Кур'ера»

Экономический суд Минской области признал банкротом открытое акционерное общество «Слуцкий пивоваренный завод». Его должны ликвидировать до 6 сентября 2021 года.


Об этом сообщается на Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что ранее в отношении пивзавода как юрлица открыли конкурсное производство, то есть процедуру по возвращению долгов кредиторам.

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Некоторые суммы из решения суда

Основанием для подачи заявления о банкротстве ликвидируемого должника послужило наличие задолженности перед кредиторами в размере 724 785,45 рубля.

По итогам процедуры конкурсного производства общая сумма кредиторской задолженности — 2 103 252,8 рубля.

  • Стоимость имущества пивзавода составляет 5529,72 рубля.
  • Дебиторская задолженность — 6926,76 рубля (эти деньги остались должны пивзаводу другие предприятия или организации. — Прим.ред.).
  • Остаток денежных средств на расчётном счёте должника на 7 сентября 2020 года составляет 431,24 рубля.

Об истории Слуцкого пивзавода «Кур'ер» рассказывал в своём проекте «Город заброшенных заводов» и в серии других публикаций.

В тему:
  • «Ваши крики никто не услышит»… Фоторепортаж с территории заброшенного пивзавода в Слуцке
  • Пиво, которое мы потеряли
  • Что выпускал когда-то Слуцкий пивзавод. Этикетки

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factor
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factor

Так не доставайся же ты никому… Когда в свое время не продали завод фирме Очаково так бы и до сих пор работал и давал бы рабочие места, крэпкия хазяйственики во главе с нелигитимным угробили прибыльное в свое время предприятие впрочем как и почти все в стране, каждое четвертое предприятие-банкрот

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8 октября 2020 17:08