Слуцкий пивзавод признали банкротом. В течение года его окончательно ликвидируют

Экономический суд Минской области признал банкротом открытое акционерное общество «Слуцкий пивоваренный завод». Его должны ликвидировать до 6 сентября 2021 года.
Об этом сообщается на Едином государственном реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что ранее в отношении пивзавода как юрлица открыли конкурсное производство, то есть процедуру по возвращению долгов кредиторам.
Некоторые суммы из решения суда
Основанием для подачи заявления о банкротстве ликвидируемого должника послужило наличие задолженности перед кредиторами в размере 724 785,45 рубля.
По итогам процедуры конкурсного производства общая сумма кредиторской задолженности — 2 103 252,8 рубля.
- Стоимость имущества пивзавода составляет 5529,72 рубля.
- Дебиторская задолженность — 6926,76 рубля (эти деньги остались должны пивзаводу другие предприятия или организации. — Прим.ред.).
- Остаток денежных средств на расчётном счёте должника на 7 сентября 2020 года составляет 431,24 рубля.
Об истории Слуцкого пивзавода «Кур'ер» рассказывал в своём проекте «Город заброшенных заводов» и в серии других публикаций.
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Так не доставайся же ты никому… Когда в свое время не продали завод фирме Очаково так бы и до сих пор работал и давал бы рабочие места, крэпкия хазяйственики во главе с нелигитимным угробили прибыльное в свое время предприятие впрочем как и почти все в стране, каждое четвертое предприятие-банкрот