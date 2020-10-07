Что с 2015 года происходило с бараком на Вечеркевича в Слуцке. Версия госконтроля

Олеся Белая
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Житель дома № 40 на Вечеркевича, про который «Кур'ер» писал полтора года, поделился с нами ещё одним письмом. Это — документ Солигорского межрайонного комитета государственного контроля, направленный жильцу для сведения.

По документу можно проследить хронологию событий, которые происходили с бараком на Вечеркевича с 2015 года. Так как бумага написана официально-деловым языком, мы пересказываем некоторые тезисы из неё с небольшой редактурой, чтобы облегчить чтение. Также мы вставим ссылки на публикации «Кур'ера», в которых тоже описываются эти события.

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Жилой дом № 40 — 1926 года постройки, двухэтажный. Не оборудован бытовой канализацией, системой горячего и холодного водоснабжения.

В нём 8 квартир.

  • 3 квартиры приватизированы,
  • 1 квартира социального пользования
  • и 4 квартиры коммерческого использования.
Интерактивная карта слуцких бараков
Дом 4 на улице Вечеркевича. По документам построен в 1926 году. Квартиры давали нуждающимся в жилье
В июле 2015 года жилой дом обследовали, чтобы определить его физический износ.
В результате обследования были установлены существенные недостатки дома. А именно:

  • сквозные трещины в цоколе фундамента с развитием на всю высоту здания,
    выпучивание и искривления цоколя,
  • сквозные трещины в перемычках и под оконными проёмами,
  • выпадение кирпичей из стен,
  • отклонение от вертикали и выпучивание стен,
  • в перегородках трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжения перегородок со смежными конструкциями,
  • глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами,
  • следы увлажнения, а также иные.

Учитывая эти недостатки, ещё в 2015 году было необходимо принять решение о том, чтобы улучшить техническое состояние дома. Но решение не приняли. Недостатки вовремя не устранили, и это способствовало тому, что состояние дома усугубилось.

2015−2019. Публикации «Кур'ера» в апреле 2019: «В Слуцке жители барака просят расселить их. Но власти отвечают, что 93-летний дом пригоден для жилья»

После многочисленных устных и письменных обращений жильцов дома в сентябре 2019 года жильцам разъяснили их право подать заявление в Слуцкий райисполком, чтобы их квартиры обследовали.

Межведомственная комиссия обследовала квартиры № 3 и № 4.

Барак в Слуцке подремонтировали и, возможно, снесут
«Раскрытый» во время одного из обследований дома пол в квартире № 4 барака. Внизу виден песок, которым в 90-е засыпали подвал под домом. Фото: Олеся Белая
25 октября 2019 года Слуцкий райисполком принял решение о том, что эти квартиры не соответствуют установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. При этом решений о восстановлении, переводе в нежилые или о сносе дома принято не было.

В январе 2020 года барак на Вечеркевича включили в график капитального ремонта жилфонда на 2020 год. На ремонт барака планировали выделить 14 600 рублей.

Специалисты Солигорского межрайонного комитета госконтроля вместе с представителями Слуцкого ЖКХ и Слуцкого райисполкома в феврале 2020 года осмотрели барак снаружи и внутри. Во время осмотра они достоверно установили, что:

  • в стенах и фундаменте здания есть многочисленные трещины,
  • кирпичи выпадают из кладки,
  • в отмостке есть щели, выходящие в цоколь,
  • потолок прогибается, из-за чего не закрываются межкомнатные двери,
  • на стенах внутри — подтёки, следы плесени, осыпается штукатурка,
  • в доме нет канализации и водопровода,
  • не работает вентиляция,
  • общие неканализационные (с ямой) туалеты расположены не менее чем в 20 метрах от дома,
  • в квартире № 2 коммерческого использования никто не живёт, кроме тараканов,
  • жильцы дома жалуются на промерзание стен и холод.
Конец отчаяния. В бараке на Вечеркевича председатель межрайонного комитета госконтроля поговорил со слуцкими чиновниками
Дмитрий Ахрем, председатель Солигорской межрайонной комиссии государственного контроля, в бараке на Вечеркевича обращается к Николаю Воронько, начальнику Слуцкого ЖКХ (за кадром справа). На Дмитрия Ахрема смотрят жительницы барака. Фото: Олеся Белая
С учётом выявленных недостатков суммы 14 600 рублей на ремонт будет недостаточно. Если выполнить только часть ремонта, денежные средства могут быть неэффективно использованы.

Восстанавливать квартиры № 3 и № 4 их собственникам бессмысленно, потому что без устранения дефектов дома ремонт в квартирах нецелесообразен.

Слуцкий райисполком и ЖКХ на рабочей встрече с представителями госконтроля подтвердили, что сумма 14 600 рублей будет корректироваться в сторону увеличения.

Всё это свидетельствует о том, что решение о капремонте барака было недостаточно проработано в плане экономического обоснования. Это может стать причиной нарушения. А именно: в график капремонта должны включаться дома, стоимость ремонта 1 кв.м. которых не превышает установленную предельную норму.

В квартирах, не соответствующих нормам, до сих пор живут пенсионеры, малолетние дети и инвалид. Такое проживание угрожает их жизни и здоровью и может привести к более серьёзным последствиям.

В сентябре 2020 года Слуцкие власти в итоге решили расселить барак.

Конец отчаяния. В бараке на Вечеркевича председатель межрайонного комитета госконтроля поговорил со слуцкими чиновниками
Карина, 5-летняя жительница барака на Вечеркевича, улыбается и машет. Фото: Олеся Белая

Ранее об этом бараке:

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