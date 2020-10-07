Что с 2015 года происходило с бараком на Вечеркевича в Слуцке. Версия госконтроля

Житель дома № 40 на Вечеркевича, про который «Кур'ер» писал полтора года, поделился с нами ещё одним письмом. Это — документ Солигорского межрайонного комитета государственного контроля, направленный жильцу для сведения.
По документу можно проследить хронологию событий, которые происходили с бараком на Вечеркевича с 2015 года. Так как бумага написана официально-деловым языком, мы пересказываем некоторые тезисы из неё с небольшой редактурой, чтобы облегчить чтение. Также мы вставим ссылки на публикации «Кур'ера», в которых тоже описываются эти события.
Жилой дом № 40 — 1926 года постройки, двухэтажный. Не оборудован бытовой канализацией, системой горячего и холодного водоснабжения.
В нём 8 квартир.
- 3 квартиры приватизированы,
- 1 квартира социального пользования
- и 4 квартиры коммерческого использования.
В результате обследования были установлены существенные недостатки дома. А именно:
- сквозные трещины в цоколе фундамента с развитием на всю высоту здания,
выпучивание и искривления цоколя,
- сквозные трещины в перемычках и под оконными проёмами,
- выпадение кирпичей из стен,
- отклонение от вертикали и выпучивание стен,
- в перегородках трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжения перегородок со смежными конструкциями,
- глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами,
- следы увлажнения, а также иные.
Учитывая эти недостатки, ещё в 2015 году было необходимо принять решение о том, чтобы улучшить техническое состояние дома. Но решение не приняли. Недостатки вовремя не устранили, и это способствовало тому, что состояние дома усугубилось.
2015−2019. Публикации «Кур'ера» в апреле 2019: «В Слуцке жители барака просят расселить их. Но власти отвечают, что 93-летний дом пригоден для жилья»
После многочисленных устных и письменных обращений жильцов дома в сентябре 2019 года жильцам разъяснили их право подать заявление в Слуцкий райисполком, чтобы их квартиры обследовали.
Межведомственная комиссия обследовала квартиры № 3 и № 4.25 октября 2019 года Слуцкий райисполком принял решение о том, что эти квартиры не соответствуют установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. При этом решений о восстановлении, переводе в нежилые или о сносе дома принято не было.
В январе 2020 года барак на Вечеркевича включили в график капитального ремонта жилфонда на 2020 год. На ремонт барака планировали выделить 14 600 рублей.
Специалисты Солигорского межрайонного комитета госконтроля вместе с представителями Слуцкого ЖКХ и Слуцкого райисполкома в феврале 2020 года осмотрели барак снаружи и внутри. Во время осмотра они достоверно установили, что:
- в стенах и фундаменте здания есть многочисленные трещины,
- кирпичи выпадают из кладки,
- в отмостке есть щели, выходящие в цоколь,
- потолок прогибается, из-за чего не закрываются межкомнатные двери,
- на стенах внутри — подтёки, следы плесени, осыпается штукатурка,
- в доме нет канализации и водопровода,
- не работает вентиляция,
- общие неканализационные (с ямой) туалеты расположены не менее чем в 20 метрах от дома,
- в квартире № 2 коммерческого использования никто не живёт, кроме тараканов,
- жильцы дома жалуются на промерзание стен и холод.
Восстанавливать квартиры № 3 и № 4 их собственникам бессмысленно, потому что без устранения дефектов дома ремонт в квартирах нецелесообразен.
Слуцкий райисполком и ЖКХ на рабочей встрече с представителями госконтроля подтвердили, что сумма 14 600 рублей будет корректироваться в сторону увеличения.
Всё это свидетельствует о том, что решение о капремонте барака было недостаточно проработано в плане экономического обоснования. Это может стать причиной нарушения. А именно: в график капремонта должны включаться дома, стоимость ремонта 1 кв.м. которых не превышает установленную предельную норму.
В квартирах, не соответствующих нормам, до сих пор живут пенсионеры, малолетние дети и инвалид. Такое проживание угрожает их жизни и здоровью и может привести к более серьёзным последствиям.
В сентябре 2020 года Слуцкие власти в итоге решили расселить барак.
Ранее об этом бараке:
- Апрель 2019. В Слуцке жители барака просят расселить их. Но власти отвечают, что 93-летний дом пригоден для жилья
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Октябрь-2020. Барак на Вечеркевича в Слуцке признали непригодным для жилья. Людей расселят в течение года
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