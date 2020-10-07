В магазинах КУП «Слуцкторг» в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму

В магазинах КУП «Слуцкторг»:

№ 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195);

№ 18 «Дачник» (ул. Ленина, д.118);

№ 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, д.5)

В продаже лучшие голландские сорта лука — севка для посадки на зиму!!!

Холодостойкие, отлично переносят зимние условия, выдерживают крайне низкие температуры.

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«Геркулес»

Лежкость Очень хорошая Вкус Слабоострый Срок созревания Среднеранний Форма луковицы Округлая Масса луковицы, грамм 120−140 Окрас чешуи Золотисто-желтый

«Шакспире»

Лежкость Хорошая Вкус Полуострый Срок созревания Среднеранний Форма луковицы Округлая Масса луковицы, грамм 120−140 Окрас чешуи Золотисто-коричневый

«Сеншу Елоу»

Лежкость Хорошая Вкус Полуострый Срок созревания Среднеранний Форма луковицы Плоско-округлая Масса луковицы, грамм 130−150 Окрас чешуи Золотисто-желтый

Чеснок озимый семенной «Полёт»

«Щедрые дни» !!!

магазин № 7 «Промтовары»: среда и пятница с 1300

магазин № 12 «Посудохозяйственный»: среда с 13 00

магазин № 18 «Дачник»: вторник, суббота

СКИДКА 10%

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555