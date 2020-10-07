В магазинах КУП «Слуцкторг» в продаже лучшие голландские сорта лука-севка для посадки на зиму

В магазинах КУП «Слуцкторг»:
- № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195);
- № 18 «Дачник» (ул. Ленина, д.118);
- № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, д.5)
В продаже лучшие голландские сорта лука — севка для посадки на зиму!!!
Холодостойкие, отлично переносят зимние условия, выдерживают крайне низкие температуры.
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«Геркулес»
|Лежкость
|Очень хорошая
|Вкус
|Слабоострый
|Срок созревания
|Среднеранний
|Форма луковицы
|Округлая
|Масса луковицы, грамм
|120−140
|Окрас чешуи
|Золотисто-желтый
«Шакспире»
|Лежкость
|Хорошая
|Вкус
|Полуострый
|Срок созревания
|Среднеранний
|Форма луковицы
|Округлая
|Масса луковицы, грамм
|120−140
|Окрас чешуи
|Золотисто-коричневый
«Сеншу Елоу»
|Лежкость
|Хорошая
|Вкус
|Полуострый
|Срок созревания
|Среднеранний
|Форма луковицы
|Плоско-округлая
|Масса луковицы, грамм
|130−150
|Окрас чешуи
|Золотисто-желтый
Чеснок озимый семенной «Полёт»
«Щедрые дни» !!!
- магазин № 7 «Промтовары»: среда и пятница с 1300
- магазин № 12 «Посудохозяйственный»: среда с 13 00
- магазин № 18 «Дачник»: вторник, суббота
СКИДКА 10%
Приглашаем за покупками!
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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