Житель Слуцка, который пропал около двух недель назад, нашёлся в Копыльском районе

Александр Сорокин ушёл из дома утром 20 сентября и пропал. В его поисках была задействована милиция, за значимую информацию о местонахождении жителя Слуцка гарантировалось вознаграждение. Однако в среду, 7 октября, в Слуцком уголовном розыске «Кур'еру» сообщили, что мужчина нашёлся.

«Он сам позвонил матери. Оказалось, что случчанин со знакомым спонтанно уехал в Копыльский район, где в течение месяца хотел подзаработать денег. Об этом Александр никого заранее не предупредил», — отметили в РОВД.

Реклама

РАНЕЕ. В Слуцке пропал мужчина. За информацию милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение