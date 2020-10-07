В Копыле пройдёт традиционный праздник Картофеля. Что в программе

С 2017 года в Копыле каждую осень проводят праздник Картофеля. Кстати, в прошлом году работники Слуцкого сыродельного комбината заняли там второе место на конкурсе «Эх, картошечка, картошка!». А вот, что ждёт гостей праздника в 2020-м.

Программа мероприятия

10 октября 2020 года в 10.00, Копыль, площадь Ленина

8.00−10.00 — тематический радиоконцерт

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10.00 — открытие праздника Картофеля

12.30 — подведение итогов конкурсов, награждение победителей

10.00−14.00:

выставка сельских подворий с дегустацией блюд из картофеля, выставкой-продажей блюд из картофеля;

сельскохозяйственная ярмарка;

выставка разных культур картофеля;

работа пунктов общественного питания, торговли, выставок-продаж;

полевая кухня;

соревнования, эстафеты с использованием картофеля, работа аниматоров, тематическая фотозона, аттракционы, игровые и интерактивные площадки.

Кроме этого, будут организованы конкурсы «Лучшее панно из картофеля», «Эх, картошечка, картошка» (фотоконкурс), «Лучший дегустационный столик», «Лучшая скульптура из картофеля». А также выставка литературы «Ах, картошечка, картошка», викторина «Барыня-картошка» и акция «Книгу читаешь — никогда не голодаешь».