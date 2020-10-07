На сельхозпредприятии под Слуцком погиб тракторист. На него упал 3-метровый каток посевного агрегата

Несчастный случай с 43-летним трактористом произошёл в рабочее время во вторник, 6 октября, на механизированном дворе СУП «Племхоз Слуцк» в деревне Шищицы. Мужчина погиб на месте.

По предварительной информации «Кур'ера», случчанин менял подшипник на прикатывающем катке комбинированного посевного агрегата AMAZONE, который является навесным оборудованием и крепится к трактору, а используется, например, для посева зерновых культур. Для удобства мужчина поднял платформы в транспортное положение, то есть вертикально. В какой-то момент одно из креплений соскочило, и каток упал на пострадавшего.

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Несмотря на то, что рабочие сразу же вызвали «скорую», спасти тракториста не удалось.

Отметим, длина одного прикатывающего катка составляет около 3 м, диаметр — около 60 см, а вес — не менее 500 кг.

В Слуцком РОСК подтвердили факт происшествия на сельхозпредприятии. Проводится проверка.