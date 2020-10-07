Минздрав уточнил, кто считается контактом при COVID-19. Что изменилось

На национальном правовом интернет-портале опубликованы изменения в постановление Министерства здравоохранения от 10 апреля 2020 года № 36. В них уточнено, кто сейчас является контактами при COVID-19.

Cейчас контактами первого уровня считаются те, кто имел тесный контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания. Также к таким контактам относятся те, кто контактировал с человеком с бессимптомной коронавирусной инфекцией в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора у него материала для исследования на инфекцию COVID-19.

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Важно, что тесным контактом считается контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, которые ходят в сады и школы и у которых был контакт:

с человеком, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания;

с человеком, имеющим инфекцию COVID-19 в бессимптомной форме, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на инфекцию COVID-19 по месту воспитания (учебы).

Возможным считается контакт на расстоянии от 1 до 2 метров без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Ранее контактами первого уровня считались люди, имевшие тесный контакт с заболевшим COVID-19 в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования. Это живущие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежитии, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждениях закрытого типа, номере гостиницы, обучающиеся одного класса или группы, педагогические работники в учреждениях образования, сотрудники, работающие в одном помещении, пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения, работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования комплекта биологической защиты, пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) транспортного средства железнодорожного транспорта либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от кресла, которое занимало лицо, имеющее инфекцию COVID-19, в салоне механических транспортных средств, воздушных судов и иных транспортных средств.

♦ По сути, и сегодня эти люди могут попасть под категорию контактов первого уровня, однако, по новым правилам, между ними должен быть тесный контакт не менее 15 минут и на расстоянии ближе 1 метра без масок и респираторов.

Ранее к контактам второго уровня относились люди, у которых был возможный контакт с заболевшим в течение последних 14 календарных дней по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи, а также работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним с использованием комплекта биологической защиты.