В Слуцк привезли французскую вакцину против гриппа. Но привиться ей смогут не все

В этом году вакцина «Ваксигрип Тетра» (Франция) пришла в Беларусь в недостаточном количестве. Во вторник, 6 сентября, Слуцкая ЦРБ выделила на поликлинику для взрослых 30 доз, для детей — 20. Вакцину сразу раскупили. Её стоимость — 27,92 рубля.



Об этом «Кур'еру» сообщила Татьяна Дробыш, начальник отдела по внебюджетной деятельности Слуцкоц ЦРБ.

Та вакцина, которая пока осталась, предназначена только для юридических лиц (предприятия и организации), заявки на которую они подавали ещё в апреле этого года.

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По словам Татьяны Дробыш, больше поставок французской вакцины против гриппа не ожидается: «В этом году такой ажиотаж — желающих больше, чем её есть».

Напомним, случчане могут привиться российской вакциной «Гриппол плюс». Сейчас в ЦРБ она есть в достаточном количестве и стоит 10,12 рубля. «Кур'ер» рассказывал, как оплатить вакцинацию.