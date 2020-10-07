«Моя мама умерла от коронавируса». Житель Слуцка рассказал, что произошло в их семье, когда началась вторая волна COVID-19

В четверг, 1 октября, близкие прощались со случчанкой Еленой (фамилию мы не публикуем по просьбе мужа покойной). У неё был коронавирус. Елене было 56 лет, у неё остались муж и двое детей. Именно её смерть 30 сентября обсуждали случчане в очереди в поликлинику.

Сын случчанки Влад согласился рассказать «Ку'еру» о том, как его мама заболела и через что ей пришлось пройти.

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Начало болезни и визиты в поликлинику

«У мамы на работе было два больных человека: начальница и женщина, с которой мама вместе работала — рассказывает Владислав. — Их двоих положили в больницу. Вероятно, они не проинформировали врачей, с кем работали. К маме никто не приехал. Даже больше скажу: когда она сама обратилась к врачу, в поликлинике не знали, что она контакт 1 уровня.

Она обратилась в поликлинику, когда у неё уже температура немного поднялась, появились симптомы. Это было в среду 16 сентября. Там была огромная очередь.

Ей тогда послушали лёгкие, сказали, что всё нормально. Никакого анализа на коронавирус и КТ не делали. После того, как она сказала, что у неё на работе были больные, ей назначили анализ крови и лечение. Выписали «Ангримакс», «Амоксиклав», «АЦЦ», «Фурасол» и «Ксилин». Дали больничный.

Но лучше не стало. У мамы начали сильно болеть голова и спина. Температура держалась 37,5 — 38 градусов. В понедельник 21 сентября она снова пришла в поликлинику. Опять были огромные очереди. Тогда уже врач на неё посмотрел и сказал, что отправит на КТ.

КТ для «ковидных» тогда делали один час в день. В понедельник она на него не попала. Прошла только во вторник. Показало двухстороннюю пневмонию. Маму положили в больницу".

В больнице

«Поскольку в Слуцке мест не было, сказали, что повезут в Марьину Горку. Её и ещё 7 человек. Выделили две машины скорой. Первая сразу приехала, вторую пришлось ждать час или полтора. Причём, там были люди очень больные. Мама в тот момент ещё чувствовала себя относительно нормально.

Когда первая машина скорой приехала в Марьину Горку, там сказали, что заберут 2−3 человека. Больше мест нет. Везите, куда хотите.

Вторая машина скорой в Воробьёво встала. И стали обзванивать другие больницы, чтобы отвезти больных хотя бы куда-то. В итоге дозвонились до Боровлян, там договорились, и повезли туда. Получается, она смогла попасть в больницу только вечером.

Ей сразу сделали тест на кислород. Всё было ещё нормально. Потом уже каждый день становилось всё хуже и хуже. Капельницу ставили, уколы делали в живот. Таблетки какие-то".

Реанимация

«Мы узнавали информацию от мамы по телефону. Из врачей никто не звонил. Мы сами им звонили, узнавали, что происходит.

В воскресенье 27 сентября её положили в реанимацию. Ей уже было тяжело дышать, давали кислород. Когда маму клали в реанимацию, у неё оставалось только 40% здоровых лёгких. Во вторник 29 сентября вечером отказали почки. А 30-го утром — уже всё.

Причём, 30-го утром папа звонил в больницу, и ему сказали сначала, что всё, вроде, нормально. Мол, перезвоните в обед. Но немного времени прошло, и доктор уже сам перезвонил, сказал, что уже всё.

Когда мы поехали брать свидетельство о смерти, нам предложили не указывать, что это COVID-19, а написать что-то другое. Но мы отказались. Когда уже забирали маму, были очень большие очереди в морг. Люди по 3 часа ждали".

Как проверяли мужа Елены

«Мама с папой жили в квартире вдвоём. Когда маме поставили диагноз, папе тоже дали больничный. Сказали сидеть дома. Но не меряли ни температуру, ни кислород. Это было в среду. Брать кровь на анализ на COVID-19 пришли только в понедельник.

Во вторник ему сказали, что он здоров, и закрыли больничный. А в день похорон мамы звонили из больницы и спрашивали, на самоизоляции ли он сидит. Хотя к тому времени у него уже не было больничного. Вот так у нас заботятся о людях.

Я был в шоке от того, что даже ему несколько дней даже анализ на COVID не делали. А если бы он тоже был болен…"