Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 8 октября. Обзор

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Бизнес на селе: как механик стал овцеводом
Игорь Бабешко считает, что при адекватной поддержке бизнеса на селе государством, правильных и работающих законах будущее за деревней. Игорю 38 лет, он фермер. При всех минусах современной деревенской жизни он не теряет оптимизма и находит плюсы в любой ситуации.
Вспоминая «Дажынкі». Как это было
7−8 октября 2005 года в Слуцке проходил республиканский фестиваль «Дажынкі». Многие из тех изменений и усовершенствований, которые, благодаря этому мероприятию, приобрёл город, уже стали визитной карточкой Слуцка.
В Чепелях уродились чудо-тыквы
Ольга Литошка предложила на суд читателей «Кур'ера» тыквы, которые выросли на даче в д. Чепели.
Система отопления: пора продуть и промыть
Впереди отопительный сезон, а это значит, что осталось совсем немного времени для приведения в рабочее состояние системы водяного отопления вашего дома, квартиры, офиса.
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