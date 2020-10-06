В Кыргызстане протестующие против итогов парламентских выборов захватывают власть (коротко)

Пока мы были увлечены событиями в Беларуси, в «соседней» Киргизии (Кыргызстане) 5 октября случилось вот что.

Прошли парламентские выборы.

Протестующие, несогласные с итогами парламентских выборов, захватили правительство, мэрию Бишкека и Белый дом (в нём парламент и резиденция президента). Позднее в здании начался пожар, который удалось потушить только к утру.

правительство, мэрию Бишкека и Белый дом (в нём парламент и резиденция президента). Позднее в здании начался пожар, который удалось потушить только к утру. Ещё они освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева, бывшего премьера Исакова и ещё несколько бывших высокопоставленных чиновников.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране.

Это его кабинет вчера громили протестующие. Жээнбеков назначил встречу с лидерами всех партий, участвовавших в выборах и допустил возможность отмены их результатов, если есть нарушения . Встреча должна пройти во вторник.

. Встреча должна пройти во вторник. Киргизская оппозиция заявила, что формирует новое правительство и хочет выбрать премьер-министра.

В ходе протестов один человек этой ночью погиб, 590 ранены.