Температура в Слуцке выше нормы. Когда начнётся отопительный сезон

В прошлом году в Слуцке отопление начали включать уже 24 сентября. В ту ночь в районе случились первые заморозки. Однако 2020 год принёс тёплую весну.

Как рассказали «Кур'еру» на метеостанции «Слуцк» 5 октября, среднесуточная температура сейчас — выше нормы. В ближайшие несколько дней она не опустится до того уровня, чтобы нужно было включать отопление. Поэтому когда начнётся отопительный сезон — пока неизвестно.

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Пока случчан просят проверить арматуру на отопительных устройствах в квартирах.