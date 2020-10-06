Уже несколько дней в Сети обсуждают документ: якобы сенатор Сергей Сивец предложил ввести административную ответственность за использование незарегистрированной символики. Так это или нет, подтвердить не удалось: сам член Совета Республики этот вопрос не комментирует, пресс-служба — тоже.

Тем не менее TUT. BY попытался разобраться, что же сейчас считается зарегистрированной символикой, а что — нет, кто занимается процессом регистрации и к какой категории относится исторический герб «Погоня».

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Что такое зарегистрированная символика?

Согласно законодательству, зарегистрированной символикой может быть эмблема, флаг, вымпел, галстук, значок, гимн.

При этом, чтобы иметь официальный статус, они должны принадлежать общественному объединению, партии, государственному органу, профессиональному союзу или другой организации.

— Зарегистрированная символика — это отличительные знаки действующих общественных объединений, которые регистрируют и утверждают в соответствии с уставом этого объединения, — объясняет Олег Мацкевич, юрист и правозащитник.

Как зарегистрировать символику?

Разные виды символики регистрируются по-разному.

По информации сайта lawtrend. by, гимн, значок, вымпел и галстук проходят через процедуру, которая предусмотрена законодательством о госрегистрации общественного объединения (в Министерстве юстиции или в управлениях юстиции облисполкомов). Флаг и эмблема регистрируются в соответствии с законодательством о государственной регистрации официальных геральдических символов (в Департаменте по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, при этом символика должна пройти обязательную геральдическую экспертизу в Геральдическом совете при президенте).

Как считает юрист Олег Мацкевич, зарегистрированная символика составляет лишь малую часть всего объема символики.

— На сегодня нет ни административной, ни какой-либо другой ответственности за использование незарегистрированной символики, — говорит правозащитник. — И если за ее использование будут пытаться наказать, то это может стать прямым нарушением конституционного права на свободу выражения мнений и убеждений.

Олег Мацкевич объясняет: по Конституции человек имеет право выражать свое мнение и убеждения, причем форму такого выражения он может выбирать произвольную, главное, что она не нарушала нормы общественной морали и закон.

— Если вы нарисовали флаг, который сами придумали и который отражает ваши убеждения, и вышли с ним на улицу, то это ваше право.

Но чтобы этот флаг стал зарегистрированным символом, сперва должно появиться общественное объединение, объясняет юрист.

— Например, чтобы бело-красно-белый флаг стал официальным символом, нужно создавать общественное объединение или политическую партию. На сегодня это представляется сложным процессом: последняя политическая партия у нас была зарегистрирована в 2000 году — КХП БНФ.

На сегодня бело-красно-белый флаг в его классическом виде не зарегистрирован в качестве официальной символики ни у одного общественного объединения, рассказывает юрист. А вот исторический герб «Погоня» получил официальный статус более десяти лет назад, когда вошел в государственный список историко-культурных ценностей.

Напоследок юрист обращает внимание: незарегистрированная символика — не равно запрещенная.

— К запрещенной символике и литературе относят ту, что находится в списке экстремистских материалов. Если ее там нет, то ее использование не может быть ничем ограничено. Если за это пытаются наказать, то такие действия не основаны ни на каком законе.