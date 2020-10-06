Тихановская в Берлине: как её приняла диаспора и как её встретит Меркель

Переговоры с канцлером и главой МИД ФРГ, встречи с соотечественниками и депутатами бундестага, участие в подиумной дискуссии. DW рассказал о визите экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Берлин.

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«Welcome to Berlin, Mrs. President!» — так на своей страничке в Facebook Светлану Тихановскую приветствует 5 октября в Берлине созданное совсем недавно социально-культурное объединение RAZAM, представляющее часть белорусской диаспоры в Германии. В этот день RAZAM организовало акцию солидарности с Тихановской на площади перед Бранденбургскими воротами. В обращении с призывом принять участие в этом мероприятии его организаторы назвали Тихановскую «фактически избранным президентом Республики Беларусь».

Участники акции были несказанно рады, когда уже под вечер к Бранденбургским воротам пришла Тихановская и обратилась к собравшимся с небольшой речью.

Канцлер: Тихановская — лидер оппозиции

В правительстве Германии пока воздерживаются называть гостью «фактически избранным президентом Республики Беларусь». Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), сообщил после некоторой заминки корреспонденту DW ее официальный представитель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), рассматривает Тихановскую «как ведущую, руководящую фигуру белорусской оппозиции и всех тех, которые выходят на улицы городов Беларуси с протестом против фальсификации выборов и избиений мирных демонстрантов». Пользуясь случаем, Зайберт от имени всего правительства Германии резко осудил лишение иностранных журналистов аккредитации для работы в Беларуси. «Очевидно, Лукашенко пытается тем самым не допустить огласки правды о применяемом против демонстрантов насилии, о пренебрежении правами человека — сказал Зайберт. — Но никто не должен думать, что лишением аккредитации можно остановить критическое освещение изо дня в день происходящего в Беларуси, на улицах белорусских городов».

«Неправда, что демонстрации сдуваются»

Встреча с канцлером запланирована на вторник в 15 часов по среднеевропейскому времени (16.00 по минскому и московскому времени). А в понедельник Тихановская сначала общалась в Берлине со своими соотечественниками, осмотрела новую выставку «Belarus. Art. Revolution», которую подготовили художница Виктория Ромашкевич и фотограф Максим Егоров.

В интервью DW в кулуарах выставки Светлана Тихановская заявила, что на всех политических встречах она будет рассказывать о ситуации в Беларуси и «рассчитывает на поддержку (Германией. — Ред.) белорусского народа, который сейчас вынужден бороться в Беларуси за свои права и за новые честные выборы».

Тихановская убеждена, что протесты будут продолжаться. «Те, что считают, что демонстрации сдуваются, это пропаганда», — заявила она и добавила, что надеется, что роль Германии в преодолении политического кризиса в Беларуси «в качестве медиатора будет одной из самых главных».

Тихановская: Мы просто хотим жить, как вы

Эту тему она продолжила, выступая в понедельник вечером перед аудиторией Германского общества по изучению Восточной Европы (DGO — Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.). Цель протестов в Беларуси, говорила она, — «провести новые честные и открытые выборы, для того чтобы белорусы могли выбрать себе нового президента». Власть, однако, отказывается от диалога с жителями республики. «Поэтому сейчас мы вынуждены просить окружающие нас страны, соседствующие страны, страны, которым не безразлична судьба Беларуси поучаствовать в качестве медиаторов по инициализации этого диалога», — сказала Тихановская, предложив в качестве площадки для такого диалога ОБСЕ. При этом особенно большие надежды она возлагает именно на лидеров Германии, которых она считает «одними из самых могущественных в мире».

Светлана Тихановская еще раз напомнила, что революция в Беларуси не геополитическая, она не антироссийская, она не проевропейская и не антиевропейская, а просто демократическая. «Мы хотим жить так же, в такой же спокойной стране, в которой живете вы, — сказала в заключение Светлана Тихановская немецким слушателям, закрыв папку с пометками к выступлению. — Вы знаете, что ваши права защищаются, что вас как людей уважает правительство, вас слушают. И мы тоже так хотим».

Во вторник у канцлера, в среду в МИД ФРГ и бундестаге

Во вторник, 6 октября, после визита к канцлеру Светлана Тихановская встретится в бундестаге с депутатами фракции «Союз-90"/"зеленые», в том числе с обоими сопредседателями партии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и Робертом Хабеком (Robert Habeck).

Продолжение программы — в среду, 7 октября. Утром Светлану Тихановскую будет ожидать министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas), а днем она расскажет о ситуации в Беларуси членам комитета бундестага по делам Европейского Союза.

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