«Качели вытянули из грязи». Жительница Слуцка поблагодарила «Кур'ер» за материал про детскую площадку

«Хочу поблагодарить газету и ваших сотрудников за статью о детской площадке. Качели вытянули из грязи. Больше их никто не трогает. Мой муж их постарается отремонтировать. Дай Бог вам всем здоровья!» — вот такое сообщение со словами благодарности прислала в редакцию «Кур'ера» случчанка Жанна, многодетная мама.

Напомним, что в сентябре «Кур'ер» опубликовал её народную новость «За два месяца в Слуцке „убили“ новую детскую площадку. Фотофакт».

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«Мы получили квартиру для многодетных на Зелёной. Недавно было открытие этого дома. Всё новое, красивое. Меня возмущает детская площадка. Она была очень красивая, вообще супер. А за два месяца её практически «убили», — написала нам тогда Жанна.

Вот так эта детская площадка выглядела месяц назад.