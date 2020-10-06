В ФК «Слуцк» обновился тренерский штаб.

Во вторник, 6 октября, ФК «Слуцк» объявил об изменениях в тренерском штабе клуба. Клуб покинули старший тренер Александр Кончиц и тренер по научно-методической работе Сергей Журавский. Новым главным тренером команды стал Александр Бразевич, ранее возглавлявший ФК «Смолевичи». Также в тренерский штаб клуба вошли Дмитрий Щегрикович и Александр Гуринович.

Александр Вячеславович Бразевич. Тренерскую карьеру начал детским тренером, затем работал с юношеской командой МТЗ-РИПО. Ассистировал Эдуарду Малофееву и Андрею Зыгмантовичу в основной команде МТЗ-РИПО, затем работал с Зыгмантовичем в «Каунасе», в этой команде дважды становился чемпионом, обладателем Кубка Литвы, обладателем Кубка Балтийской лиги, дважды участвовал в Лиге чемпионов.

С 2009 года начал самостоятельную тренерскую работу, возглавив литовский «Таурас». Затем тренировал «Сморгонь», вывел в финал кубка Беларуси жодинский «Торпедо-БелАЗ». Работал также в «Речице-2014», БАТЭ (селекционная работа), «Жальгирисе». С 2017 по 2020 год работал в ФК «Смолевичи».

Дмитрий Николаевич Щегрикович. Дмитрий знаком слуцким болельщикам: в 2016—2017 годах провел 40 матчей за ФК «Слуцк». В высшей лиге дебютировал в составе БАТЭ и дважды был серебряным призером чемпионата Беларуси. С клубом МТЗ-РИПО стал двукратным обладателем Кубка Беларуси, дважды — бронзовым призером чемпионата. Играл также в бобруйской «Белшине», «Минске», «Торпедо-БелАЗ», «Смолевичах».

Александр Владимирович Гуринович ранее тренировал дубль ФК «Слуцк».

С сегодняшнего дня главным тренером дублирующего состава вместо Александра Гуриновича назначен Александр Гордейчик.