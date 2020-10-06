Сегодня встретила очень возмущённую знакомую. На вопрос «Что случилось?» она рассказала мне вот такую историю.

Знакомая разместила объявление о продаже фортепиано на интернет-сайте известной в Беларуси барахолки и в соцсети. Вскоре позвонил мужчина и сказал, что заберёт фортепиано, не торгуясь, так как этот музыкальный инструмент ему очень нужен.

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Когда разговор зашёл об условиях доставки и оплаты, мужчина сказал, что он и его семья очень берегутся от коронавируса, поэтому личной встречи не будет. Он готов перевести деньги на карту продавца. На вопрос моей знакомой «А как же вы будете забирать инструмент?», покупатель ответил, что приедут грузчики и грузоперевозчик, и наличные он им доверить не может.

Знакомая уже и согласилась, потому что совершала покупки в интернет-магазинах не раз. Всё было как по маслу. Но тут покупатель выставил ещё ряд условий: для незамедлительной оплаты покупки фортепиано моя знакомая должна сообщить ему номер своей карточки, трёхзначный код на обратной стороне, и чтобы на карте было не менее 100 рублей.

И тут интеллигентная женщина потеряла терпение и забыла про воспитание, но всё-таки сказала более-менее сдержанно: «А может, вам сразу эти 100 рублей выслать, чтобы вы не перенапряглись, обманывая людей?». Пожелав мошеннику всех благ и неблаг, моя знакомая закончила разговор. Но, судя по её состоянию, ещё долго не могла успокоиться…

Люди, будьте внимательны и бдительны! Не спешите делать то, что вас просят незнакомые люди! Запомните — сообщать трёхзначный код на обратной стороне карточки нельзя никому! Повторяю — никому!

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