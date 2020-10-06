Милиционеры провели выставку оружия и спецсредств для слуцких кадетов. Фото

Во вторник, 6 октября, сотрудники Слуцкого РОВД посетили кадетское училище. Для кадетов 8-х классов милиционеры организовали выставку оружия и спецсредств.

Об этом рассказал «Кур'еру» Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.



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Правоохранители рассказали о милицейских буднях, а также продемонстрировали специальные средства, которые стоят на вооружении органов внутренних дел. Каждый юный кадет смог примерить на себя каски и бронежилеты, подержать в руках оружие, наручники и резиновые палки.

Андрей Мельник, старший инспектор по разрешительной работе ООПП, продемонстрировал кадетам сборку и разборку пистолета Макарова и автомата АКС-74У. Учащиеся под присмотром сотрудника пробовали разбирать и собирать пистолет самостоятельно.

Также Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, продемонстрировал ребятам спецсредства, которые находятся на вооружении у сотрудников ГАИ: измеритель скорости, средство для принудительной остановки транспортных средств, средства при оформлении ДТП и другие.

«Кадетам рассказали, что состоящие на вооружении милиции специальные средства применяются ею в случаях и порядке, предусмотренных законом, в том числе для отражения нападения на гражданина или сотрудника милиции, для пресечения преступления или административного правонарушения, и иных случаях», — добавил Александр Станкевич.

Смотрите фото с выставки.