«Главное, кто под флагом, а не какого цвета символика». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Отдел новостей
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В понедельник у Красного костела в Минске на марш собрались пенсионеры. Они прошли по проспекту через площадь Победы, подошли к МГЛУ, чтобы поддержать протестующих студентов, а у памятника Якубу Коласу разошлись. TUT. BY спросил, почему они сейчас выходят на улицу, откуда узнают новости и что думают о будущем страны.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске
Фотографии: TUT. BY
Днем пенсионеры встретились у Красного костела, прочитали псалом и пошли гулять по проспекту. Протестующие говорят, что не согласны с нынешней политикой государства, итогами выборов, что выходят против насилия. Также они требуют освободить политических заключенных, в разговоре с нами пенсионеры часто произносят фразу:

— Мы хотим исправить ошибку, которую допустили 26 лет назад.

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«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Возле Дома правительства толпа выкрикивает кричалки, люди поднимают плакаты вроде «Пенсионеры за перемены», у некоторых в руках листки с фотографиями Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Максима Знака, Сергея Тихановского и других. Всего у Дома правительства собралось более 150 человек.

Портрет незнакомого нам мужчины держит в руках Маргарита Полюхович. Женщина говорит, что на снимке ее сын, который скончался в 2012 году после драки. По словам матери, дело «замяли», обращения к президенту ничего не дали, поэтому она вышла на митинг с его фотографией.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

В толпе встречаем Владимира Алексеевича с тростью, он ищет журналистов, которые могли бы опубликовать его стихотворение, на которое его вдохновили события возле кофейни Opetit в Минске — тогда глава ГУБОПиК разбил входную дверь. Стих мы публиковать не будем, там много оскорблений и нелицеприятных выражений в адрес силовиков.

Владимир Алексеевич объясняет: вышел на протест, потому что его возмущает «безграмотность Лукашенко». Кроме этого, мужчина припоминает власти девальвацию рубля, после которой обесценились его сбережения.

Пенсионер говорит, что новости узнает из телеграма — к актуальным каналам его подключили два месяца назад молодые люди на площади Независимости.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске
«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Колонна движется дальше по проспекту Независимости, останавливается возле здания МВД с криками: «Трибунал!» и «Караева — под суд!».

С остановками пенсионеры доходят до площади Победы, а там на ходу меняют маршрут со словами: «Надо поддержать студентов!» и идут к МГЛУ.

Пожалуй, это самый трогательный момент марша: пенсионеры проходят мимо здания университета с кричалками: «Мы вас любим», «Бабушки с вами!», «Наши дети лучше всех!», «Вы наша гордость!». Одна бабуля шутит: «Надо было еще кричать «шапку надень».

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Студенты и педагоги выглядывают в окно, некоторые достают флаги и машут ими протестующим.

Что кричат вслед пенсионерам те, кто с ними не согласен, и как те к этому относятся

Окружающие к маршу относятся по-разному. Сначала из кафе-магазина «Лакомка» выходит женщина в голубом пальто и, увидев протестующих, кричит им: «Вы — невероятные». В этот же момент из заведения выходит другая женщина и кричит в толпу: «Вы — скоты!». Достойный материал по исследованию риторики противодействующих сторон.

За два часа протеста мы встретили всего четверых, активно выступивших против: кто-то кричал оскорбления, кто-то говорил, что протестующие продают страну, кто-то выкрикивал: «Фашисты!», кто-то спрашивал: «У вас что, пенсия маленькая?».

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Татьяна работала технологом на предприятии, сегодня она вышла на митинг, потому что не согласна с нынешней политикой страны. Говорит, что с жалостью относится к тем, кто оскорбляет протестующих.

— Такие люди не интересуются историей своей страны, ничего не смотрят, кроме БТ, ничего не читают. Для них Беларусь, наверное, началась в 1945 году, а лучше — в 1918-м. Если бы они поинтересовались историей, у них, может быть, что-нибудь в голове поменялось.

Сама Татьяна читает новости в телеграме, говорит, что телевизор не смотрит из принципа.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске
«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Еще две женщины, которые захотели остаться анонимными, высказались об обвинениях от сторонников Лукашенко. Обе одеты очень стильно, выглядят хорошо, говорят, что раньше работали проектировщицами. Пенсия хоть и маленькая, но им хватает.

— Да дело не в пенсии! Наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками. Мы виноваты, что все эти 26 лет молчали. Мы никогда не простим властям все то, что происходило на Окрестина в первые дни после выборов. Мы, как граждане Беларуси, — за то, чтобы иметь права. А наши права каждый раз попирают, мы больше этого терпеть не можем. Хотим, чтобы наши дети жили в свободной и прекрасной Беларуси, поэтому мы выходим на улицы.

ех, кто был активно против, мы видели всего несколько человек. В то же время колонну часто встречали сигналами машины, из окон выглядывали люди, прохожие показывали в поддержку знак V, две автомобилистки остановили на проспекте машины и подарили бабушкам цветы и конфеты, прохожие принесли воды.

Две молодые девушки, увидев проходящих по Октябрьской площади протестующих пенсионеров, говорят: «Очень вдохновляет, старики с нами!»

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг»

Во главе колонны весь маршрут прошла политическая активистка и пенсионерка Галина Логацкая. Она постоянно ходит на все акции, может остановиться возле сотрудника в штатском или синего буса и начать их отчитывать. Говорит, пыталась общаться и с участниками провластного митинга, но там не нашла поддержки.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Я с 2003 года хожу на все акции — с тех пор, как столкнулась с судами и поняла, насколько у нас несовершенна система, созданная Лукашенко. С 2010-го я стала ходить наблюдателем на выборы, чтобы своими глазами увидеть, как это происходит. Я поняла, что есть правовой тупик, ведь на жалобы наблюдателей приходят отписки.

Галина пришла на митинг с фанатским красно-зеленым шарфиком «Беларусь» — нашла его после одной из акций протеста. Женщина говорит, что ее очень беспокоит обсуждение символики — проблема раздута.

— «Фашисты», «флаги» — что к чему? У нас человеческая жизнь ничего не стоит. Неважно, с каким флагом ходить, при чем тут символы! — возмущается она.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

В колонне встречаем Ольгу, ей 62 года, на акцию она пришла с собачкой Евой. Женщина рассказывает, что еще до пенсии она работала индивидуальным предпринимателем и была не согласна с политикой страны.

— Я за свободное будущее наших детей. Вы знаете, у нас же раньше не было никакой информации, только телевизор смотрели. А когда соцсети стали развиваться и я увидела, что творится на самом деле, я поняла, что нас обманывают. А сейчас все стало еще более напряженным.

Пенсионерка говорит, что за будущее страны переживать не стоит, несмотря на возможный спад в экономике в случае смены власти.

— Мы выходим не за кусок колбасы, мы хотим большего, чтобы нас уважали, чтобы за людей принимали. Ради такого можно и отказаться от материального благополучия. Это нужно, чтобы потом наши дети жили хорошо. Никто ничего разваливать не собирается! Это даже смешно!

Мы уточняем, важна ли для пенсионерки символика, как она относится к бело-красно-белому флагу.

— Главное, кто под флагом, а не какого цвета символика. Она не характеризует людей, — отвечает Ольга.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

Женщина с фотографией Максима Знака — Татьяна, до пенсии она была экономистом, говорит, что не имеет к адвокатам никакого отношения, но хочет, чтобы они были свободны.

— Мы едины, они такие же белорусы, как и мы, — говорит она, рассуждая о протестных и провластных митингах.

Колонна дошла до площади Якуба Коласа. Там протестующие пенсионеры возложили цветы к памятнику, а Галина Логацкая закончила встречу стихотворением поэта и попросила сделать фото на память.

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

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