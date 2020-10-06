«Главное, кто под флагом, а не какого цвета символика». Пенсионеры рассказали, почему они вышли на протест в Минске

В понедельник у Красного костела в Минске на марш собрались пенсионеры. Они прошли по проспекту через площадь Победы, подошли к МГЛУ, чтобы поддержать протестующих студентов, а у памятника Якубу Коласу разошлись. TUT. BY спросил, почему они сейчас выходят на улицу, откуда узнают новости и что думают о будущем страны.

Днем пенсионеры встретились у Красного костела, прочитали псалом и пошли гулять по проспекту. Протестующие говорят, что не согласны с нынешней политикой государства, итогами выборов, что выходят против насилия. Также они требуют освободить политических заключенных, в разговоре с нами пенсионеры часто произносят фразу:

— Мы хотим исправить ошибку, которую допустили 26 лет назад.

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Возле Дома правительства толпа выкрикивает кричалки, люди поднимают плакаты вроде «Пенсионеры за перемены», у некоторых в руках листки с фотографиями Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Максима Знака, Сергея Тихановского и других. Всего у Дома правительства собралось более 150 человек.

Портрет незнакомого нам мужчины держит в руках Маргарита Полюхович. Женщина говорит, что на снимке ее сын, который скончался в 2012 году после драки. По словам матери, дело «замяли», обращения к президенту ничего не дали, поэтому она вышла на митинг с его фотографией.

В толпе встречаем Владимира Алексеевича с тростью, он ищет журналистов, которые могли бы опубликовать его стихотворение, на которое его вдохновили события возле кофейни Opetit в Минске — тогда глава ГУБОПиК разбил входную дверь. Стих мы публиковать не будем, там много оскорблений и нелицеприятных выражений в адрес силовиков.

Владимир Алексеевич объясняет: вышел на протест, потому что его возмущает «безграмотность Лукашенко». Кроме этого, мужчина припоминает власти девальвацию рубля, после которой обесценились его сбережения.

Пенсионер говорит, что новости узнает из телеграма — к актуальным каналам его подключили два месяца назад молодые люди на площади Независимости.





Колонна движется дальше по проспекту Независимости, останавливается возле здания МВД с криками: «Трибунал!» и «Караева — под суд!».

С остановками пенсионеры доходят до площади Победы, а там на ходу меняют маршрут со словами: «Надо поддержать студентов!» и идут к МГЛУ.

Пожалуй, это самый трогательный момент марша: пенсионеры проходят мимо здания университета с кричалками: «Мы вас любим», «Бабушки с вами!», «Наши дети лучше всех!», «Вы наша гордость!». Одна бабуля шутит: «Надо было еще кричать «шапку надень».

Студенты и педагоги выглядывают в окно, некоторые достают флаги и машут ими протестующим.

Что кричат вслед пенсионерам те, кто с ними не согласен, и как те к этому относятся

Окружающие к маршу относятся по-разному. Сначала из кафе-магазина «Лакомка» выходит женщина в голубом пальто и, увидев протестующих, кричит им: «Вы — невероятные». В этот же момент из заведения выходит другая женщина и кричит в толпу: «Вы — скоты!». Достойный материал по исследованию риторики противодействующих сторон.

За два часа протеста мы встретили всего четверых, активно выступивших против: кто-то кричал оскорбления, кто-то говорил, что протестующие продают страну, кто-то выкрикивал: «Фашисты!», кто-то спрашивал: «У вас что, пенсия маленькая?».

Татьяна работала технологом на предприятии, сегодня она вышла на митинг, потому что не согласна с нынешней политикой страны. Говорит, что с жалостью относится к тем, кто оскорбляет протестующих.

— Такие люди не интересуются историей своей страны, ничего не смотрят, кроме БТ, ничего не читают. Для них Беларусь, наверное, началась в 1945 году, а лучше — в 1918-м. Если бы они поинтересовались историей, у них, может быть, что-нибудь в голове поменялось.

Сама Татьяна читает новости в телеграме, говорит, что телевизор не смотрит из принципа.





Еще две женщины, которые захотели остаться анонимными, высказались об обвинениях от сторонников Лукашенко. Обе одеты очень стильно, выглядят хорошо, говорят, что раньше работали проектировщицами. Пенсия хоть и маленькая, но им хватает.

— Да дело не в пенсии! Наше поколение привело Лукашенко к власти, за это мы чувствуем вину перед своими детьми и внуками. Мы виноваты, что все эти 26 лет молчали. Мы никогда не простим властям все то, что происходило на Окрестина в первые дни после выборов. Мы, как граждане Беларуси, — за то, чтобы иметь права. А наши права каждый раз попирают, мы больше этого терпеть не можем. Хотим, чтобы наши дети жили в свободной и прекрасной Беларуси, поэтому мы выходим на улицы.

ех, кто был активно против, мы видели всего несколько человек. В то же время колонну часто встречали сигналами машины, из окон выглядывали люди, прохожие показывали в поддержку знак V, две автомобилистки остановили на проспекте машины и подарили бабушкам цветы и конфеты, прохожие принесли воды.

Две молодые девушки, увидев проходящих по Октябрьской площади протестующих пенсионеров, говорят: «Очень вдохновляет, старики с нами!»

«Главное, кто под флагом, а не какого цвета флаг»

Во главе колонны весь маршрут прошла политическая активистка и пенсионерка Галина Логацкая. Она постоянно ходит на все акции, может остановиться возле сотрудника в штатском или синего буса и начать их отчитывать. Говорит, пыталась общаться и с участниками провластного митинга, но там не нашла поддержки.

Я с 2003 года хожу на все акции — с тех пор, как столкнулась с судами и поняла, насколько у нас несовершенна система, созданная Лукашенко. С 2010-го я стала ходить наблюдателем на выборы, чтобы своими глазами увидеть, как это происходит. Я поняла, что есть правовой тупик, ведь на жалобы наблюдателей приходят отписки.

Галина пришла на митинг с фанатским красно-зеленым шарфиком «Беларусь» — нашла его после одной из акций протеста. Женщина говорит, что ее очень беспокоит обсуждение символики — проблема раздута.

— «Фашисты», «флаги» — что к чему? У нас человеческая жизнь ничего не стоит. Неважно, с каким флагом ходить, при чем тут символы! — возмущается она.

В колонне встречаем Ольгу, ей 62 года, на акцию она пришла с собачкой Евой. Женщина рассказывает, что еще до пенсии она работала индивидуальным предпринимателем и была не согласна с политикой страны.

— Я за свободное будущее наших детей. Вы знаете, у нас же раньше не было никакой информации, только телевизор смотрели. А когда соцсети стали развиваться и я увидела, что творится на самом деле, я поняла, что нас обманывают. А сейчас все стало еще более напряженным.

Пенсионерка говорит, что за будущее страны переживать не стоит, несмотря на возможный спад в экономике в случае смены власти.

— Мы выходим не за кусок колбасы, мы хотим большего, чтобы нас уважали, чтобы за людей принимали. Ради такого можно и отказаться от материального благополучия. Это нужно, чтобы потом наши дети жили хорошо. Никто ничего разваливать не собирается! Это даже смешно!

Мы уточняем, важна ли для пенсионерки символика, как она относится к бело-красно-белому флагу.

— Главное, кто под флагом, а не какого цвета символика. Она не характеризует людей, — отвечает Ольга.





Женщина с фотографией Максима Знака — Татьяна, до пенсии она была экономистом, говорит, что не имеет к адвокатам никакого отношения, но хочет, чтобы они были свободны.

— Мы едины, они такие же белорусы, как и мы, — говорит она, рассуждая о протестных и провластных митингах.

Колонна дошла до площади Якуба Коласа. Там протестующие пенсионеры возложили цветы к памятнику, а Галина Логацкая закончила встречу стихотворением поэта и попросила сделать фото на память.