Женскому проекту Lampa нужна ваша поддержка

Сейчас «Лампа» стала проектом «Кур'ера». Мы занимаемся им после основной работы и по выходным. Мы — это журналисты «Кур'ера», а также внештатные авторы — участницы встреч и читатели интернет-журнала Lampa.
Мы делаем интернет-журнал с полезными и интересными текстами для вас. Организовываем бесплатные офлайн-мероприятия. У нас много планов и идей. Мы хотим сделать «Лампу» клубом для слуцких девушек.
Этот год был сложным для всех и для «Лампы». Пока мы не стали прибыльным проектом, который мог бы окупать себя, а потому просим вашей поддержки.
Если вы считаете нашу работу важной, если вы хотите, чтобы наш женский проект развивался в Слуцке, если вы хотите, чтобы в Слуцке был организован досуг для женщин — поддержите нас.
Поддержать нас можно, отправив деньги на карту 5323 0800 2088 1166 02/22 (Белагропромбанк). Мы будем вам рассказывать, какую пользу принесли ваши деньги. Телефон для справок (8033) 318 99 30 (Виктория).
Спасибо вам!
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