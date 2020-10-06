Женскому проекту Lampa нужна ваша поддержка

Меня зовут Виктория Капская, и я десять лет работаю в газете «Кур'ер». Полтора года назад вместе со знакомой я придумала «Лампу» и начала её делать в свободное от работы время. Мне было интересно, и я знала, что подобный проект нужен девушкам Слуцка, чтобы они могли собираться и общаться на образовательные темы, развиваться, отдыхать.

Сейчас «Лампа» стала проектом «Кур'ера». Мы занимаемся им после основной работы и по выходным. Мы — это журналисты «Кур'ера», а также внештатные авторы — участницы встреч и читатели интернет-журнала Lampa.

Мы делаем интернет-журнал с полезными и интересными текстами для вас. Организовываем бесплатные офлайн-мероприятия. У нас много планов и идей. Мы хотим сделать «Лампу» клубом для слуцких девушек.

Этот год был сложным для всех и для «Лампы». Пока мы не стали прибыльным проектом, который мог бы окупать себя, а потому просим вашей поддержки.

Если вы считаете нашу работу важной, если вы хотите, чтобы наш женский проект развивался в Слуцке, если вы хотите, чтобы в Слуцке был организован досуг для женщин — поддержите нас.

Поддержать нас можно, отправив деньги на карту 5323 0800 2088 1166 02/22 (Белагропромбанк). Мы будем вам рассказывать, какую пользу принесли ваши деньги. Телефон для справок (8033) 318 99 30 (Виктория).



Спасибо вам!









