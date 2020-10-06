«Беларусы: прелюдия без секса. Кыргызы: секс без прелюдий». Топ-7 комментариев белорусов о событиях в Кыргызстане

«Кур'ер» прочитал комментарии на «Чае з малинавым варэннем» и выбрал самые интересные или просто забавные комментарии.

В Беларуси околореволюционная ситуация длится почти два месяца, в Кыргыстане всё случилось за считанные часты. И вот юмор белорусов по этому поводу.

1. Игорь Давыденко:

«Беларусы: прелюдия без секса.

Кыргызы: секс без прелюдий».

Реклама

2. Максим Строуд: «Кыргызы за 3 часа сделали то, чего народ Беларуси добивается уже 2 месяца».

3. Shurik Kaa: «Не успели посмотреть ролики Каца».

4. Сакен Исмаилов: «Киргизы просто не очень хорошо умеют выстраиваться в цепи солидарности, поэтому решили сделать попроще».

5. Алексей Обломова: «А всмысле, а разве не надо 100 лет с флажками бегать?»

6. Максим Макаров: «Как кто-то говорил, у них 3 мента на 1к населения, у нас 14. Ну, и президент 3 года сидит, а не 26…»

7. Глеб Токарь: «В Киргизии власть часто меняется, там много политических сил — полиция знает, что избивать и убивать людей может выйти боком очень скоро».