ЦИК Кыргызстана признала итоги выборов недействительными. В стране создан Координационный совет

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов. Об этом сообщает портал 24. kg со ссылкой на члена комиссии Гульнару Джурабаеву. Она также сообщила, что комиссия рассматривает вопрос о самороспуске.

«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — заявила Джурабаева.

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Выборы в парламент прошли 4 октября. Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования. В понедельник, 5 октября, на улицы Бишкека вышли недовольные официальными результатами выборов. В столкновениях с силовиками пострадали 590 человек, 150 из них госпитализированы, один погиб.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков призвал все политические силы к благоразумию «ради страны и её граждан». Он также рекомендовал ЦИК изучить материалы, связанные с нарушениями во время выборов, вплоть до аннулирования их итогов.

Тринадцать политических партий Кыргызстана 6 октября заявили об объединении и создании Координационного совета и призвали к созданию правительства народного доверия.

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