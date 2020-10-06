Рассказываем, где в Слуцке помыть машину и сколько это стоит

В осенний период дождливо, слякотно и, как результат, машина быстро загрязняется. Самостоятельно в такую погоду автомобили моют единицы — слишком холодно, да и забот много. Куда проще и выгоднее съездить на автомойку. Для читателей мы узнали, где в Слуцке помыть машину и сколько это будет стоить.
«ЧиСТОАвто» рядом с кафе «Айс»
Можно перекусить, помыть авто и отдохнуть в беседке.
Мойка включает в себя 5 режимов:
- предварительная мойка;
- основная мойка;
- ополаскивание;
- воск; блеск+сушка. Есть подкачка колёс и продувка.
Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 1Е.
Время работы: круглосуточно.
Цена мойки: 1 минута — 90 копеек.
Цена пылесоса: 1 минута — 25 копеек.
ЧП «ЧиСТО Авто» УНП 692 061 619
Автомойка кафе «Нон-стоп»
Оказываемые услуги: ручная мойка (активная пена, натирание воском, уборка салона пылесосом, продувка компрессором, натирание панелей);
- полная мойка автомобиля — 15 руб.;
- мойка двигателя — 10 руб.;
- химчистка салона — 110 руб.;
- ковров — 4,5 руб. за 1 кв. метр.
Предварительная бронь и подробности по тел.: (8025) 999 76 22.
Адрес: Слуцкий р-н, трасса Р23, урочище Пупорево, рядом с кафе «Нон-стоп».
ЧПТУП «Сити-шоу» УНП 691 563 213
«Автосауна»
Химчистка салонов, мойка активной пеной, как на мойке самообслуживания, и сушка ковров. Время мойки — 5−7 минут.
- Легковое авто — 4 руб.
- Минивэн, джип — 5 руб.
- Микроавтобус, цельнометаллич. бус — 7 руб.
- Бус, длинная база — 10 руб.
Вам не нужно мокнуть на улице. Мы всё сделаем за вас. Есть беседки для отдыха.
Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 4, в 12-м городке (напротив ДОСААФ).
Тел.: (8044) 720 92 09.
ООО «Мобикс-Мега» УНП 690 531 723
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