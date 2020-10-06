Рассказываем, где в Слуцке помыть машину и сколько это стоит

В осенний период дождливо, слякотно и, как результат, машина быстро загрязняется. Самостоятельно в такую погоду автомобили моют единицы — слишком холодно, да и забот много. Куда проще и выгоднее съездить на автомойку. Для читателей мы узнали, где в Слуцке помыть машину и сколько это будет стоить.

«ЧиСТОАвто» рядом с кафе «Айс»

Можно перекусить, помыть авто и отдохнуть в беседке.

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Мойка включает в себя 5 режимов:

предварительная мойка;

основная мойка;

ополаскивание;

воск; блеск+сушка. Есть подкачка колёс и продувка.

Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 1Е.

Время работы: круглосуточно.

Цена мойки: 1 минута — 90 копеек.

Цена пылесоса: 1 минута — 25 копеек.

ЧП «ЧиСТО Авто» УНП 692 061 619

Автомойка кафе «Нон-стоп»

Оказываемые услуги: ручная мойка (активная пена, натирание воском, уборка салона пылесосом, продувка компрессором, натирание панелей);

полная мойка автомобиля — 15 руб .;

мойка двигателя — 10 руб .;

химчистка салона — 110 руб. ;

ковров — 4,5 руб. за 1 кв. метр.

Предварительная бронь и подробности по тел.: (8025) 999 76 22.

Адрес: Слуцкий р-н, трасса Р23, урочище Пупорево, рядом с кафе «Нон-стоп».

ЧПТУП «Сити-шоу» УНП 691 563 213

«Автосауна»

Химчистка салонов, мойка активной пеной, как на мойке самообслуживания, и сушка ковров. Время мойки — 5−7 минут.

Легковое авто — 4 руб.

Минивэн, джип — 5 руб.

Микроавтобус, цельнометаллич. бус — 7 руб.

Бус, длинная база — 10 руб.

Вам не нужно мокнуть на улице. Мы всё сделаем за вас. Есть беседки для отдыха.

Адрес: г. Слуцк, ул. Гагарина, 4, в 12-м городке (напротив ДОСААФ).

Тел.: (8044) 720 92 09.

ООО «Мобикс-Мега» УНП 690 531 723