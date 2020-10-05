Барак на Вечеркевича в Слуцке признали непригодным для жилья. Людей расселят в течение года

«Кур'ер» уже полтора года следит за судьбой 93-летнего дома № 40 по улице Вечеркевича. Весной 2019-го мы впервые написали о том, как жильцы дома борются за то, чтобы их расселили. Однако тогда власти признавали барак пригодным для жилья.
Позже в доме отремонтировали крыльцо и залатали отмостку. Пенсионерки, которые живут в бараке, неоднократно ходили на приём в райисполком, где пытались доказать, что в доме жить нельзя. Однако им снова говорили, что дом для этого пригоден.
Тогда жильцы дома № 40 обратились в госконтроль. Дмитрий Ахрем, председатель солигорской межрайонной комиссии госконтроля, приезжал в барак и разговаривал в том числе со слуцкими чиновниками.И вот наконец жильцам пришла бумага, что дом признали непригодным для жилья.
«Решением Слуцкого районного исполнительного комитета от 11 сентября 2020 года \…\ жилой дом, расположенный по адресу: г. Слуцк, ул. Вечеркевича, д. 40, признан несоответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и не пригодным для проживания», — сказано в документе.Жильцам барака в течение года подберут и предоставят арендное жильё. Одной семье — социальное. Также им выплатят компенсацию за квартиры, которые находятся в собственности.
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