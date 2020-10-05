Барак на Вечеркевича в Слуцке признали непригодным для жилья. Людей расселят в течение года

«Кур'ер» уже полтора года следит за судьбой 93-летнего дома № 40 по улице Вечеркевича. Весной 2019-го мы впервые написали о том, как жильцы дома борются за то, чтобы их расселили. Однако тогда власти признавали барак пригодным для жилья.

Позже в доме отремонтировали крыльцо и залатали отмостку. Пенсионерки, которые живут в бараке, неоднократно ходили на приём в райисполком, где пытались доказать, что в доме жить нельзя. Однако им снова говорили, что дом для этого пригоден.

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Тогда жильцы дома № 40 обратились в госконтроль. Дмитрий Ахрем, председатель солигорской межрайонной комиссии госконтроля, приезжал в барак и разговаривал в том числе со слуцкими чиновниками. И вот наконец жильцам пришла бумага, что дом признали непригодным для жилья.

«Решением Слуцкого районного исполнительного комитета от 11 сентября 2020 года \…\ жилой дом, расположенный по адресу: г. Слуцк, ул. Вечеркевича, д. 40, признан несоответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и не пригодным для проживания», — сказано в документе. Жильцам барака в течение года подберут и предоставят арендное жильё. Одной семье — социальное. Также им выплатят компенсацию за квартиры, которые находятся в собственности.