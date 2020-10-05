Топ-9 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 28 сентября по 4 октября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Легендарные отстойники Слуцка.. В этом чудесном месте вы ощутите целый спектр разнообразных "ароматов" 😄 Но чего не сделаешь ради эффектных фото.. Кстати, снимать нужно было все-таки летом: осенью рядом с водой невозможно холодно и сыро, тем более что брызги от фонтанов разлетаются очень далеко #гештальтзакрыт #done
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Поиски судака вечером на закате привычное дело , но что-то пошло не так ))) Сделал рыбалку Strike Pro Slide bait Nugget 65 JS-370(11г)A010-EP ,эмоции получены ,эффект достигнут чего и вам желаю! ВсЕм ни ХвОсТа, ни ЧеШуИ 🎣🐟🇧🇾#МечтаРыбака #микроджиг #окунь #щука #судак #рыбалкавбеларуси #microjig #microjigbel #CRAZY_FISH_CREW #жерех #StrikePro
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