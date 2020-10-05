Топ-9 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 28 сентября по 4 октября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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С Днём учителя!

A post shared by Татьяна Самусевич (@samusevich_t) on

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#slutsk #covid19 Зима близко…

A post shared by Aliaksey Yanush (@yalexiii) on

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#IPMC

A post shared by @ oleg. olegovich on

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Покупка куклы !;)

A post shared by Татьяна РАБОТА ДОМА (@tanya_777 444) on

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Крутышка

A post shared by Гринюк Юлия (@griniukiuli) on

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