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Педагог из Слуцка показала, в чём ходит в школу. «Работа учителя — это что-то вроде постоянного выступления на сцене»

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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«Работа учителя — это что-то вроде постоянного выступления на сцене. И выглядеть при этом нужно соответственно.»

Это рубрика «На стиле», в которой случчанки показывают три образа из своего гардероба. Героиня этого материала Инна Рыбак, учитель русского языка и литературы СШ № 6.

Ассиметричное платье-пиджак с кружевной вставкой

«В своей одежде для работы я в основном придерживаюсь классического стиля. Люблю различные аксессуары: брошки, ремни, браслеты. Всегда уделяю много внимания своему внешнему виду, в том числе подбору одежды для работы. Т. к. работа учителя — это что-то вроде постоянного выступления на сцене. И выглядеть при этом нужно соответственно».

Чёрное платье в горошек и туфли на устойчивом каблуке

«Платья ношу как с туфлями на каблуке так и с балетками, а ещё и с кроссовками. Не очень люблю спортивную одежду, особенно лосины или леггинсы, допускаю их только дома, но никак не на улице».

Брючный костюм и топ в бельевом стиле

«Чаще всего ношу платья, но в моём гардеробе также есть и брючные костюмы. Костюм хорош тем, что с ним можно обыграть несколько образов. Я могу надеть просто брюки с блузкой, а жакет поверх любого платья. Ещё люблю вне работы носить жакет вместе с топом, джинсами и кроссовками».

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).




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instagram: @alisa_listapad

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