Поэт оттепели актуален и востребован сегодня как никогда. Вот его знаменитые строки:

/…/

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Потихоньку людей приручали

и на всё налагали печать:

где молчать бы —

кричать приучали,

и молчать —

где бы надо кричать.

/…/

Страхи новые вижу, светлея:

страх неискренним быть со страной,

страх неправдой унизить идеи,

что являются правдой самой!

Страх фанфарить до одурения,

страх чужие слова повторять,

страх унизить других недоверьем

и чрезмерно себе доверять.

/…/

Умирают страхи или нет? Повторяется ли история?

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