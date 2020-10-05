Поэт оттепели актуален и востребован сегодня как никогда. Вот его знаменитые строки:
/…/
Потихоньку людей приручали
и на всё налагали печать:
где молчать бы —
кричать приучали,
и молчать —
где бы надо кричать.
/…/
Страхи новые вижу, светлея:
страх неискренним быть со страной,
страх неправдой унизить идеи,
что являются правдой самой!
Страх фанфарить до одурения,
страх чужие слова повторять,
страх унизить других недоверьем
и чрезмерно себе доверять.
/…/
Умирают страхи или нет? Повторяется ли история?
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