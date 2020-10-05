По обочине в грязи ходят дети... Случчанка про дорогу к остановке, о которой «никто ничего толком не говорит»

На фото дорога к остановке в д. Безверховичи. Туда по обочине в грязи ходят дети.

Интересовалась у нашего председателя по поводу оборудования пешеходной дорожки. Сказал, что к ним это не относится, к ДРСУ-9 пока тоже. Там идёт какая-то передача этого участка. В общем ничего толком не говорят. Никто ничего не хочет делать.

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Когда пройдёт дождь, стоят лужи. В тёмное время суток не знаешь куда идти: то ли по трассе, то ли лезть в канаву, потому что боишься стать в лужу. Тем более этот участок не освещается.

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