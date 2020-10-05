Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

В ТЕМУ. В каких домах Слуцка не будет света 2 и с 5 до 9 октября

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Где и когда отключат свет

7 октября с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Ленина, № 150−156 (чётные);

ул. Пионерская, № 1;

ул. 4-я Трудовая, № 2−29;

ул. Красноармейская, № 23;

ул. Революционная, №№ 2, 6, 3−13 (нечётные);

ул. Зимняя, № 1−20;

пер. Тупиковый, №№ 1, 2−8 (чётные);

пер. Крестьянский, № 1−18.

9 октября с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Октябрьская, №№ 1−19, 21, 23, 23/1, 25;

пер. Октябрьский, №№ 1−5, 7−13, 15;

2-й пер. Я. Коласа, №№ 6−24 (чётные), 15−19 (нечётные), 21;

1-й пер. Я. Коласа, № 1;

ул. Школьная, №№ 1−7, 9, 15;

ул. А. Алешко, № 2−19;

ул. Маяковского, №№ 4−14, 16−26 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.