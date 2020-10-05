Молодой житель Слуцка рассказал, почему подписался на газету «Кур'ер» и зачем это стоит сделать другим

Случчанин Дмитрий Ельницкий — один из молодых подписчиков печатной версии газеты «Кур'ер». Он рассказал, что его привлекает в газете, почему подписался на издание и зачем это стоит сделать другим.
Почему подписался на газету «Кур'ер»
«Во-первых, я подписался на газету «Кур'ер», потому что мне нравится её контент, сама подача информации, —говорит Дмитрий. — Я не сторонник радикальных СМИ, а в газете «Кур'ер» я нашёл разносторонние мнения.
Во-вторых, я сделал это для того, чтобы поддержать издание. И мне хорошо — новости читаю, и газете — поддержка. До участия в проекте «Своими словами о выборах-2020» я практически не читал «Кур'ер». И, как оказалось, зря.
Что нравится в газете
Я считаю, что у «Кур'ера» есть свой стиль, свой шарм. Мне кажется, печатная версия газеты «Кур'ер» отличается от остальных слуцких газет по оформлению, оно бросается в глаза.
Что касается содержания, то всё информативно, интересно и полезно. Ещё отмечу современную подачу информации. В общем, «Кур'ер» — не совдеповская газета.
Из последних материалов, который запомнился, это «Как не разругаться из-за политики». Понравился сопровождающий логотип, где объединены два флага — бело-красно-белый и красно-зелёный. В принципе, благодаря этому выпуску мне и пришла в голову мысль: «Почему я до сих пор не подписан на газету?»
Кроме меня, газету читает ещё и моя жена. Посоветую и родителям подписаться.
Почему стоит подписаться
Я советую подписаться на «Кур'ер», потому что в газете информация подаётся не однобоко, с полярными мнениями. В нашей стране важно иметь возможность получать объективную информацию из разных источников. «Кур'ер» соответствует этим ожиданиям читателей. Поэтому рекомендую случчанам сделать выбор в пользу «Кур'ера».
Что нужно знать о подписке на газету «Кур'ер»
Как и где оформить подписку
- В отделениях почтовой связи «Белпочта».
- Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по тел.: (8 1 795) 4 70 45 (для Слуцка).
- Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.
- При помощи платёжно-справочных терминалов.
- В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).
Сколько это стоит
Сейчас идёт подписка на последние два месяца 2020 года: ноябрь и декабрь.
Подписной индекс: 64 066.
Форма подписки:
- индивидуальная: ноябрь — 4,65 руб., ноябрь-декабрь — 9,30 руб.
- ведомственная: ноябрь — 4,98 руб., ноябрь-декабрь — 9,96 руб.
Что читатель получает с подпиской
Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, распечатку и другие.
Бесплатная публикация в газете:
- поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, модуль до 25 см2);
- одного частного объявления в разделах «Продам» или «Куплю». Ваше объявление будет публиковаться в номерах, на которые оформлена подписка.
А ещё подписка на «Кур'ер» — это безопасно. Газету принесут в ваш почтовый ящик, и вам не нужно будет лишний раз контактировать с людьми, рискуя заразиться коронавирусом или гриппом.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.