Молодой житель Слуцка рассказал, почему подписался на газету «Кур'ер» и зачем это стоит сделать другим

Случчанин Дмитрий Ельницкий — один из молодых подписчиков печатной версии газеты «Кур'ер». Он рассказал, что его привлекает в газете, почему подписался на издание и зачем это стоит сделать другим.

Почему подписался на газету «Кур'ер»

«Во-первых, я подпи­сался на газету «Кур'ер», потому что мне нравится её контент, сама подача информации, —говорит Дмитрий. — Я не сторонник ради­кальных СМИ, а в газете «Кур'ер» я нашёл разносторонние мнения.

Реклама

Во-вторых, я сделал это для того, чтобы поддержать издание. И мне хорошо — новости читаю, и газете — поддержка. До участия в проекте «Своими словами о выборах-2020» я практически не читал «Кур'ер». И, как оказалось, зря.

Что нравится в газете

Я считаю, что у «Кур'ера» есть свой стиль, свой шарм. Мне кажется, печатная версия газеты «Кур'ер» отличается от остальных слуцких газет по оформлению, оно бросается в глаза.

Что касается содержания, то всё информативно, интересно и полезно. Ещё отмечу современную подачу информации. В общем, «Кур'ер» — не совдеповская газета.

Из последних материалов, который запомнился, это «Как не разругаться из-за политики». Понравился сопровож­дающий логотип, где объединены два флага — бело-красно-белый и красно-зелёный. В принципе, благодаря этому выпуску мне и пришла в голову мысль: «Почему я до сих пор не подписан на газету?»

Кроме меня, газету читает ещё и моя жена. Посоветую и родителям подписаться.

Почему стоит подписаться

Я советую подписаться на «Кур'ер», потому что в газете информация подаётся не однобоко, с поляр­ными мнениями. В нашей стране важно иметь возможность получать объективную информацию из разных источников. «Кур'ер» соответствует этим ожиданиям читателей. Поэтому рекомендую случчанам сделать выбор в пользу «Кур'ера».

Что нужно знать о подписке на газету «Кур'ер»

Как и где оформить подписку

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по тел.: (8 1 795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.

При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).

Сколько это стоит

Сейчас идёт подписка на последние два месяца 2020 года: ноябрь и декабрь.

Подписной индекс: 64 066.

Форма подписки:

индивидуальная: ноябрь — 4,65 руб., ноябрь-декабрь — 9,30 руб.

ноябрь — 4,65 руб., ноябрь-декабрь — 9,30 руб. ведомственная: ноябрь — 4,98 руб., ноябрь-декабрь — 9,96 руб.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, распечатку и другие.

Бесплатная публикация в газете:

поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, модуль до 25 см2);

одного частного объявления в разделах «Продам» или «Куплю». Ваше объявление будет публиковаться в номерах, на которые оформлена подписка.

А ещё подписка на «Кур'ер» — это безопасно. Газету принесут в ваш почтовый ящик, и вам не нужно будет лишний раз контактировать с людьми, рискуя заразиться коронавирусом или гриппом.