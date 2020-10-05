«Вас бы всех журналистов кого на больничный, кого в тюрьму». Нет, это не милиционер сказал, а врач

Терапевт *** открывает нашему сотруднику больничный, назначает лишний антибиотик и говорит: «Вас бы всех журналистов кого на больничный, кого в тюрьму».

Очень жаль, что терапевт забыла, что нас в тюрьме ещё нужно избивать, пытать, а лучше сразу расстреливать.

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Думаем, ещё очень важно, чтобы независимой журналистики не осталось вообще, и расцвели экстремистские телеграм-каналы, которые называют всех милиционеров без разбора и карателями, и фашистами, гнобят врачей и учителей. Или называют часть граждан «змагарами», наркоманами, проститутками и «польскими выродками» или делят белорусов на «ябатек» и «протестунов», усиливая раскол в обществе (если что, это горькая ирония).

Нам даже не интересны причины, почему у врача такие личные претензии. И это после сотен публикаций на нашем сайте по теме коронавируса и безопасного поведения людей. После десятков отзывов, что после наших публикаций люди стали вести себя осмотрительнее, беречь себя и своих близких.

Я только могу пожелать врачу *** не болеть. А если она переболела, то поскорее восстановиться. Сейчас врачам очень тяжело. И им можно только посочувствовать.

Дорогие читатели, соблюдайте социальное дистанцирование, носите маски, мойте руки, избегайте лишних контактов, массового скопления людей и вот это вот всё, что советовали и советуют эксперты в наших публикациях… Будет легче и вам, и медикам. Они герои. Главное, чтобы вместе с милицией они не начали сажать нас в тюрьму.