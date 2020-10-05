Как для некоторых выглядит ад в Слуцкой больнице. Мнение и фотофакт

Для некоторых АД может выглядеть и вот так: «Стоишь с 8.30 только за тем, чтобы забрать карточку, больничный и результаты анализов. А потом нужно заново занимать в другой кабинет».

«Наши медики делают всё возможное, чтобы хоть как-то справиться с потоком людей. На приём работает не менее пяти кабинетов, но пока ад остаётся адом.

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И это при том, что многие люди забыли или даже не знали, что такое социальное дистанцирование, не знают, что маски должны закрывать ещё и нос. Я уже не говорю о том, что качество большинства масок — это как фиговый листочек на причинном месте", — пишет случчанин, подписавшийся как Амиральд Юстинович.