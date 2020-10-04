Часто, в стрессовых ситуациях, мы обращаемся к сладостям, чтобы успокоиться. CNN рассказывает, как удержаться от такого желания.

Чем опасен сахар?

Не все виды сахара должны быть ограничены в одинаковой степени. Природные сахара присутствуют в таких продуктах, как фрукты и молоко, в виде фруктозы и лактозы. Эти продукты дают организму важные питательные вещества — клетчатку, белок, витамины и минералы, которые играют важную роль в здоровом питании.

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Добавленные сахара — другая история. Это сахар или подсластители, которые добавляют в пищу или напитки во время обработки или приготовления. Они приносят калории без каких-либо необходимых питательных веществ.

Например, среднестатистический американец получает около 13% от общего количества калорий из добавленных сахаров, но новые советы американского комитета по диетическим рекомендациям призывают к сокращению этого среднего примерно наполовину — до 6%.

Лимит в 6% равен 30 г сахара при ежедневном рационе в 2000 калорий (а это меньше сахара, чем в банке газировки объемом 330 мл). Такой лимит еще в 2009 году предложила и Американская кардиологическая ассоциация.

Как есть меньше сахара?

Пять категорий продуктов (подслащенные напитки, десерты, сладкие кофе и чай, конфеты, сухие завтраки и батончики) — это основные источники добавленных сахаров, которые потребляет человек. Эти продукты, как правило, высококалорийные и содержат небольшое количество основных питательных веществ. Вот несколько советов, как уменьшить их потребление.

Приучите свои вкусовые рецепторы отказываться от сахара. Постепенно сокращайте потребление сахара и включайте в свой рацион больше продуктов, богатых белком и клетчаткой.

Потребляйте продукты с низким содержанием сахара или без него. Выбирайте цельнозерновые хлопья с менее чем 6 г сахара на порцию и несладкие йогурты. Вы можете подсластить эти продукты натуральными, богатыми питательными веществами источниками сахара, например ягодами или нарезанными фруктами.

Откажитесь от подслащенных напитков. Сюда входят газированные и энергетические напитки. Если вам нравятся сладкие газировки, добавьте немного фруктового (например, апельсинового) сока в обычную газированную воду. Вы также можете приправить воду кусочками фруктов для естественной сладости или заменить газировки на травяные или фруктовые чаи.

Добавляйте меньше сахара в кофе и чай. Такие калории могут быстро накапливаться, особенно если вы пьете больше одной чашки горячих напитков каждый день. Если вы сейчас добавляете две чайные ложки сахара, сократите количество до одной. Это относится и к кофейням. «Если вы только начинаете отказываться от подслащенных кофейных напитков, купленных в кафе, попросите добавлять меньше сиропа, поскольку одна порция содержит примерно 5 г сахара», — говорит диетолог из Денвера Келли Макгрейн.

Ешьте фрукты на десерт. Попробуйте запеченные с корицей яблоки, ягоды вместо печенья, торта, мороженого, пирожных и других сладких угощений. Если вам все равно нужно что-то сладкое, выберите кусочек темного шоколада.

Остерегайтесь скрытых сахаров. Добавленный сахар часто присутствует в продуктах, которые вы не можете назвать «сладкими», например в соусах, хлебе, приправах и заправках для салатов. «Расфасованные соусы (кетчуп, соус для барбекю, томатный соус), как правило, содержат скрытые добавленные сахара», — отмечает национальный представитель американской Академии питания и диетологии Кристи Кинг.

Проверяйте этикетки продуктов. Это поможет определить, сколько из дневного лимита добавленного сахара содержится в конкретном продукте или напитке. В составе могут быть указаны такие вариации добавленных сахаров, как агава, коричневый сахар, кукурузный сироп, декстроза, выпаренный тростниковый сок, фруктоза, концентрат фруктового сока, фруктовый нектар, глюкоза, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, мед, инвертный сахар, лактоза, солодовый сироп, мальтоза, патока, кленовые сиропы, сахар-сырец, сахароза.

Готовьте сами. Для придания вкуса завтраку используйте фрукты и специи, а не сахар. «Вместо того, чтобы использовать подслащенные овсяные хлопья, приготовьте простую овсянку и добавьте к ней чернику и корицу», — советует Макгрейн. Готовьте мюсли сами, создавайте собственные соусы и заправки для салатов, чтобы контролировать количество добавляемого сахара.