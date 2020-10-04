Жительница Слуцка о том, почему мы годами покупаем европейский «секонд», хотя свои вещи выбрасываем целыми пакетами

Добрый день. На днях мама очень просила купить куртку, чтобы ходить в деревне. Решила зайти в секонд-хенд. Вышла я оттуда, мягко говоря, в шоке. Причём зашла я в несколько таких магазинов, мало ли, в другом «секонде» по-другому. Но нет, та же ситуация.

Одежда в таком виде, будто её лет 5 носили, выстиранная, порванная, полинявшая и… люди её берут! Вещь выходит по 1−2 рубля. Это понятно, но как её можно носить в таком виде, для меня не понятно!

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Для продажи люди завозят б/у вещи из Европы, в это же время почти у каждого из нас, и у меня в том числе, целые пакеты вещей хранятся на чердаках. Вещи, которые родные, знакомые свозят и складируют, а потом выносят на мусорку за ненадобностью.

У меня самой стоят пакеты детских вещей, почти новых, в отличном состоянии, но отдать их даром не очень хочется, если только очень бедным людям, что я и делала несколько раз с обувью.

Но ведь их можно не выбросить, не искать людей, а продать по символической цене от 1 до 10 рублей. Правда, в городе оборудованных мест для такой торговли, к сожалению, нет. А я уверена, что они будут пользоваться спросом, ведь это тот же секонд-хенд, но только не европейский, а нам родной, свой, белорусский.

Кто-то собирает пакетами свои вещи и хранит их годами, а кто-то покупает в секонд-хенде, но импортные.

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