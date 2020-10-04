Происшествия на выходных: разрисованный Слуцк и упавшая в колодец лошадь

Одним абзацем: в Слуцке на домах продолжают появляться надписи и граффити. На одном из дорожных знаков человечку пририсовали шлем и дубинку. Также в почтовых ящиках случчане стали находить листы с напечатанной информацией, озаглавленные как «Честная газета».

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В Солигорске задержали около 20 человек, в том числе журналистов

В субботу 3 октября в Солигорске люди собрались в парке Четырёх стихий на чаепитие. Силовики задержали около 20 человек. Большинство задержанных состоят в стачкоме. Кроме того, были задержаны журналисты Ирина Ореховская, Ксения Голубович и Дмитрий Дедок. Впоследствии их отпустили. TUT.BY



В Гомеле задержали главреда и корреспондента «Сильных новостей»

В субботу 3 октября стало известно, что задержаны главный редактор гомельского издания «Сильные новости» Анна Якштас и ее муж Денис, тоже сотрудник издания. «Они задержаны в рамках административного процесса», — сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Близкие журналистов сообщают, что к ним домой приходили силовики, изъяли технику.

В воскресенье 4 октября задержали корреспондента этого же издания Надежду Пужинскую, когда та привезла Анне и её мужу передачу. TUT.BY

В Беларуси за сутки выявили 443 случая COVID-19

На 4 октября в Беларуси выявлено 80 295 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 443 случая. Выздоровели и выписаны 75 239 пациента (плюс 91 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациента (плюс шесть за последние сутки). Всего проведено 1 936 540 тестов. В предыдущие сутки был выявлен 431 новый случай. TUT.BY

В Минске против демонстрантов применили водомёты

В воскресенье 4 октября в очередной раз в разных городах Беларуси прошли акции протеста. Они предварялись и сопровождались задержаниями. В Минске протестующих поливали из водомётов. Один из водомётов, предположительно, повредился (см. видео).

В Витебске против протестующих использовали газ. В числе прочих в разных городах задерживали журналистов, обозначенных жилетами «Пресса». Некоторых из них отпустили, но журналистов в Бобруйске оставили в ИВС на ночь. TUT.BY

Несчастные случаи и пожары

Утром 3 октября случился пожар в жилом доме в деревне Мартюхово Толочинского района. Пожарные обнаружили на месте погибшего хозяина дома — 54-летнего мужчину. Причины пожара устанавливаются. МЧС

В субботу в деревне Затоны Дрибинского района при проведении сельхозработ ноги 58-летнего мужчины зажало в мотокультиваторе. Спасатели деблокировали пострадавшего, он госпитализирован. МЧС

Днём 3 октября МЧС стало известно, что 27-летний машинист насосных установок Мозырского нефтеперерабатывающего завода получил ожоги. Причина — вспышка скопившихся газов углерода-водорода на территории предприятия. Оборудование и конструкции здания не повреждены. МЧС

Днём в субботу в озере Волотовское в Гомеле утонул 50-летний мужчина. Работники МЧС достали тело из воды. МЧС

В Минске в больнице умер мужчина, которого привезли с Окрестина

В больницу скорой помощи в Минске 29 сентября из ИВС на Окрестина привезли 41-летнего Дениса К. с тяжёлыми травмами. В субботу 3 октября он умер. Сотрудникам скорой, по их словам, Денис сообщил, что его избили в изоляторе. Сотрудники же изолятора сообщили медикам, что мужчина упал со второго яруса кровати. О падении с кровати говорят и его сокамерники. Также они говорят, что погибший был задержан за «какую-то бытовуху». Родные говорят, что Денис не участвовал в акциях протеста. TUT.BY

В Кобринском районе в ДТП погибли два человека

Около часа ночи 4 октября в деревне Петьки Кобринского района 31-летний водитель «Ауди» потерял управление на закруглении дороги. Автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Фиатом» под управлением 29-летнего мужчины. Оба водителя погибли. TUT.BY

В Гомеле сотрудники МЧС спасли лошадь из технического колодца

В Гомеле 3 октября в технический колодец глубиной около 3 метров упала лошадь. Спасатели доставали её автомобильным краном и пожарным рукавом. Лошадь не пострадала, в ветеринарной помощи не нуждается.